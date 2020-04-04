Названы шесть вдохновляющих фильмов для просмотра дома в эти выходные 6 4.04.2020, 12:58

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Истории о людях, которые не теряют надежду.

По последним данным, из-за пандемии коронавируса почти половина населения Земли находится в изоляции. Многим отказ от привычных действий и активности дается нелегко, однако не меньшее число людей понимают необходимость вынужденных мер и не унывают.

Кинообозреватель НВ STYLE собрал шесть фильмов о людях, которые находятся в затруднительном положении, но не теряют надежду. Приятного просмотра!

«Вивариум» (Vivarium, 2020). Лоркан Финнеган

Ежегодно в США пропадают сотни тысяч людей. В этом, видимо, кроется одна из причин популярности в американских фильмах и книгах сюжета с похищением детей и взрослых.

В Вивариуме Том и Джемма — двое беззаботных, слегка за тридцать ребят оказываются в ловушке: оба мечтают о собственном доме и отправляются на просмотр нового таунхауса. Ведомые эксцентричным агентом по продаже недвижимости, они сначала едут за город, потом осматривают затерянный среди десятков таких же безликих коробок дом, а дальше агент бесследно исчезает. Том и Джемма пытаются выехать самостоятельно, но у них ничего не получается. На следующий день на дороге напротив своего вынужденного места пребывания они находят младенца.

Пришедший из мира рекламы режиссер Лоркан Финнеган в своем втором полнометражном фильме, казалось бы, создал чистый концепт: есть два застрявших непонятно где человека, каждый из которых по-своему пытается справиться с ситуацией. Тем не менее упакованный в стильную, лаконичную обертку фильм Финнегана страшно интригует во время просмотра и удивляет намеками на целый букет смыслов в конце.

И пусть своим масштабом он напоминает отдельно взятую серию Сумеречной зоны, зато это будет лучшая серия в сезоне.

«Платформа» (The Platform, 2020). Гальдер Гастелу-Уррутия

Наверное, самый обсуждаемый фильм марта. Существует мнение, что это во многом связано с пандемией, карантином и наступившей вместе с ними рецессией (тематически Платформа способна уместить в себе и новый коронавирус, и сидение на одном месте и экономический кризис), но фокус в том, что лента испанца Гальдера Гастелу-Уррутия не затерялась бы и в гораздо более удачном году.

Мужчина по имени Горенг приходит в себя в квадратной бетонной камере. Напротив него сидит неулыбчивый сокамерник по имени Тримагаси, сбоку от него умывальник и туалет, в потолке предусмотрена прямоугольная дыра, ведущая в такую же камеру сверху, в полу — такая же дыра, ведущая в такую же камеру снизу. По этим отверстиям как по шахте лифта раз в день опускается платформа с едой. Этажей в тюрьме много, продовольствия на всех не хватает. Горенг пытается исправить ситуацию.

Стоит сказать, что фильм Платформа не для слабонервных и уж точно не для детей: здесь много шокирующей жестокости. Но сделана лента потрясающе эффектно и тем, кто отважится на просмотр, она подарит множество поводов для размышлений об обществе, классовом неравенстве и попытках все исправить.

«Офицер и шпион» (J’accuse, 2019). Роман Полански

Переживающий новую волну остракизма 86-летний Роман Полански снял двухчасовую историческую драму про Альфреда Дрейфуса — офицера французской армии, обвиненного в шпионаже в пользу немцев только лишь на основании его происхождения: Дрейфус был евреем. Невиновного от пожизненной ссылки спас другой французский офицер, Жорж Пикар — антисемит, как и многие тогда, но с врожденным чувством справедливости.

Дело Дрейфуса широко обсуждалось в европейской прессе конца XIX столетия и вряд ли сильно повлияло, но точно стало в некотором роде предтечей Холокоста.

Сняв фильм о яростном преследовании невинно обвиненного, Полански, безусловно, намекнул на себя и даже попытался таким образом дать сдачи (оригинальное название фильма Я обвиняю, в честь знаменитой статьи Эмиля Золя, посвященной делу Дрейфуса).

Ситуация с Полански — это серая, неизведанная зона общественной морали (великий режиссер с темным прошлым), но его новый фильм, наоборот, представляет из себя два часа ясного, гуманистического кино. Оно работает как историческая справка, как прививка от невежества и, несмотря на то, что 99% диалогов происходят в затемненных кабинетах, ни на минуту не дает отвести взгляд от экрана.

«Охота» (The Hunt, 2020). Крэйг Зобел

Учитывая имена вовлеченных в создание ленты людей: cреди сценаристов фильма небезызвестный Деймон Линделоф (Остаться в живых, Прометей, Оставленные), среди его продюсеров не менее известный Джейсон Блум (Пила, Астрал, Прочь), Охоту можно легко назвать главной американской кинонеудачей сезона. Причины имеют два направления: независящее от авторов — внешнее и сюжетное — внутреннее.

Незадолго до премьеры фильма осенью 2019-го, в США произошла очередная стрельба с большим количеством жертв. Выход картины, логичным образом, решили перенести. Это внешняя причина.

Что касается внутренней: у ребят должно было получиться кино про богачей, которые развлекаются охотой на бедняков. Сюжет вроде как избитый, но умник Линделоф вместе с режиссером Зобелом и вторым сценаристом Ником Кьюзом решили пошутить насчет извечной борьбы либералов с консерваторами и наполнили свой фильм юмором того рода, который не нравится ни либералам, ни консерваторам. Проще говоря, авторы сняли жесткую политическую сатиру, где идиотами выглядят почти все.

При этом фильм, если не воспринимать его слишком серьезно, доставляет массу удовольствия: актерами, механикой незамысловатого сюжета и, чего уж скрывать, — тем, как ловко он выводит из себя людей.

«Вне игры» (The Way Back, 2020). Гэвин О’Коннор

Жизнеутверждающая драма с Беном Аффлеком в главной роли. Актер играет Джека Каннингема — мужчину средних, который недавно потерял сына, развелся на этой почве с женой, отдалился от родственников и как следствие страшно запил. И тут в жизнь Джека лучом света проникает надежда: его зовут возглавить баскетбольную команду местной католической школы.

Драма про людей, зависших в промежуточном состоянии между трагическим прошлым и неясным будущим, жанр популярный и во многом избитый. И фильм Вне игры похож на десятки других картин, но, во-первых, пара сюрпризов здесь есть, во-вторых, смотреть на будто сошедшего с бесчисленных мемов грустного Бена Аффлека одно удовольствие (играет он отлично) и, в-третьих, что плохого в фильме, который в очередной раз повторяет важную мысль: можно выбраться даже из самой глубокой тюрьмы собственного горя, главное двигаться вперед и стараться не сбиться с курса.

«Свистуны» (The Whistlers, 2019). Корнелиу Порумбою

Корнелиу Порумбою стоял у истоков Румынской Новой волны — одного из чудес европейского кинематографа XXI века. Полнометражным дебютом режиссера стала лента 12:08 к востоку от Бухареста — комичная ревизия революции 1989 года, в ходе которой был свергнут диктатор Чаушеску. Новый фильм Порумбою тоже проникнут незаметной иронией, хотя на первый взгляд здесь все серьезно.

В центре сюжета работающий на два фронта полицейский по имени Кристи (замечательный Влад Иванов, игравший и у румынов, и, например, в двух фильмах Сергея Лозницы). С одной стороны, он помогает вывести на чистую воду преступника по имени Золт, с другой — работает на компаньонов Золта, и чтобы помочь последнему избежать правосудия отправляется на один из островов Канарского архипелага, где пытается выучить язык свиста. С его помощью Кристи хочет не таясь общаться со своими подельниками в Бухаресте.

Самое интересно, что язык свиста — сильбо, действительно существует. Его придумали пастухи острова Гомера (все те же Канары), чтобы общаться, находясь на больших расстояниях друг от друга.

Моральная неоднозначность главного героя, мафиози, полиция, роковая красотка в бассейне: все говорит о том, что перед нами нуар. Но перипетии, в которые попадает Кристи, носят чисто комедийный характер. Между двумя этими состояниями Порумбою и решает свой по-хорошему эксцентричный фильм. Но вот основную мысль режиссер проговаривает без иронии: одна из главных проблем нашего мира — в отсутствии коммуникации, в полном непонимании друг друга.

Лица людей в Свистунах лишены эмоций, в их взаимоотношениях отсутствует заинтересованность. Они словно хосты из Мира Дикого запада, замкнутые в сюжетных петлях.

И с этим надо что-то делать. Порумбою предлагает начать с изучения языка свиста.