«Врачи начали суетиться, когда поняли, что отцу крайне плохо» 2 4.04.2020, 13:22

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Новые подробности об умершем от коронавируса 60-летнем минчанине.

От коронавируса в Минской городской инфекционной больнице вчера вечером умер 60-летний мужчина. С 23 марта он находился на аппарате ИВЛ.

Подробности телеграмм-каналу «Баста» сообщил парень дочери умершего Дмитрий Костюченко. По его словам, у сестры умершего также подтвержден коронавирус, она в тяжелом состоянии.

Ранее Дмитрий рассказал в соцсетях о том, как оказался в больнице:

- 12 марта отец моей девушки заболел ОРВИ. У него поднялась температура (38.5), вызвали врача домой - обычный вирус, вот вам препарат - лечитесь.

Спустя время температура не спадала, 17 марта вызвали «скорую». Забрали. Диагноз - односторонняя пневмония. Начали лечить, антибиотики, все такое. Состояние только ухудшалось: началась одышка, стало тяжело дышать.

23 марта жена отца пришла в больницу узнать, почему состояние ухудшилось и нет положительной динамики. Врачи начали суетиться, поняли, что отцу крайне плохо - перевели в реанимацию, дали кислородную подушку, к вечеру состояние ухудшилось, подключили ИВЛ.

Сейчас рентген показал двустороннюю пневмонию.

На протяжении всего этого времени у него брали мазки. Первый был отрицательный, второй что-то между короной и свиным гриппом, третий (27 марта) Covid-19.

До третьего результата он лежал в 3-ке минской. После определения короны в экстренном порядке перевезли в инфекционку.

В день, когда у отца выявили «корону» мы уже знали, что есть такая проблема. Но не от врачей, а от знакомых.

Спустя несколько часов с нами связались врачи и сказали собираться в больницу, Мы попросили остаться на домашнем карантине, но нас предупредили «если жить хотите - езжайте с нами», пришлось согласиться.

Приехав в больницу поняли, что с нами рядом лежат потенциальные больные. Рядом лежит человек с двусторонней пневмонией, которого привезли сюда после того, как узнали, что в другой больнице он лежал в одной палате с подтвержденным коронавирусом. Другие люди - это все те же контакты первого уровня, как и мы либо люди, приехавшие из других стран с симптомами.

В этот момент мы поняли, что безопаснее было бы находится дома.

3 апреля в 17:25 узнали, что папа девушки умер.

Отдельное спасибо хотим передать доктору, который общался с нами и давал надежду, вы очень хороший человек! Мы ценим ваш труд и труд всех ваших коллег, вам сил, терпения и здоровья!