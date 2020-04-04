Трамп назвал дату проведения президентских выборов в США 4.04.2020, 13:35

Избирательная кампания в стране практически остановилась.

Президентские выборы в США состоятся в тот срок, что планировался изначально: 3 ноября, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Президент отверг вариант удаленного голосования по почте, подчеркнув, что некоторые граждане «могут попытаться сжульничать».

«Люди должны прийти на участки и предъявить удостоверение личности», - подчеркнул Трамп.

Избирательная кампания в США практически остановилась из-за пандемии коронавируса. Первичные выборы, которые должны были пройти в ряде штатов весной, перенесены на лето.