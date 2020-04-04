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Вирус показал моральную гниль системы Лукашенко

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  • 4.04.2020, 13:45
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Вирус показал моральную гниль системы Лукашенко

И не только моральную.

По данным Минздрава, в Беларуси зарегистрирован уже 351 случай заражения коронавирусом, официально подтверждены четыре смерти. У Лукашенко поубавилось бравады, пишет на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

При этом диктатор по-прежнему декларирует свою особую — на фоне того, как ведет себя руководство соседних стран — тактику противодействия пандемии. «…Надо не фронтом бороться против всего (запретить все и прочее), а очагово. Как я когда-то говорил, точечно: обнаружили человека — проверили, коронавирус — лечим», — заявил правитель 3 апреля, посещая Смолевичский район.

Общую ситуацию с «чертовой заразой» Лукашенко оценивает так: «…С моей точки зрения, катастрофы у нас никакой нет».

Как на удаленке доить коров?

Соответственно, и о тотальном карантине речи пока не идет. «Скажите, как там на удаленке доить коров или выходной объявить?» — полемически вопрошает Лукашенко. Он манипулирует: и в тех странах, где объявили карантин, даже чрезвычайное положение, критически важные производства не останавливаются и коров за соски кто-то дергает.

«Все от жизни, а мы хотим загнать эту жизнь в какую-то клетку. Не получится, все это глупость. Почему это делают? Поговорим об этом позже», — этой ремаркой правитель в очередной раз напустил вокруг пандемии конспирологического тумана. Он раз за разом намекает на рукотворный характер вируса и некую мировую закулису, которая на этой беде хочет погреть руки.

«Настало время кубышечку развязать»

Примечательно, что даже в форс-мажорных условиях правитель Беларуси в отношениях с бизнесом демонстрирует свой фирменный подход. Он постоянно упирает на то, что у предпринимателей — лишний жирок, который не грех снять: «Настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые у тебя есть. Потому что ты только с Гоа приехал, деньги ты нашел. И сейчас очухался, пришел у государства просить деньги для поддержки бизнеса».

Ну, вряд ли хозяева тех бизнесов, что сейчас конкретно загибаются, так уж все скопом из Гоа прилетели. И вообще битый белорусский предприниматель на казенный каравай рот особо и не разевает. Хоть бы не колотили лишний раз, не обдирали как липку.

В этом плане недавнее решение властей на квартал фактически заморозить цены (рост не более 0,5% в месяц) выглядит одиозно. Как, например, вести бизнес, завязанный на курс доллара, который сейчас сильно пошел в рост? Да и обыватель, столкнувшись с товарным дефицитом, такого «подарка» властей не оценит.

А то, что львиная доля поддержки достанется госсектору — тут и к бабке не ходи. «…Вы ресторан сегодня будете поддерживать или «БелАЗ»? Конечно, производителя будем поддерживать прежде всего», — заверил президент.

«Слабаки» испортили статистику

Кроме всего прочего, пандемия особенно ярко высвечивает моральную глухоту, цинизм белорусских властей и их пропагандистского аппарата. Умерших от COVID-19, по сути, выставляют виновниками собственной кончины. Мол, не так себя вели, один не туда ходил, второй много весил, все имели букет болезней (которые старательно перечисляются на всю страну) и еще неизвестно, именно ли коронавирус сыграл роковую роль.

Смерть Виктора Дашкевича, 75-летнего актера Коласовского театра в Витебске, диктатор несколько дней назад прокомментировал так: «Ну мы же просили (ему завтра 80 лет будет)… Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь?»

А работал этот человек как минимум потому, что высокое начальство против карантина. Не говоря уж о том, что благодаря родному государству пенсии у нас нищенские. Если старикам не вкалывать до последнего, впроголодь сидеть будут. И вообще — где логика, если глава государства сам призывает не запираться в тухлых, как он говорит квартирах, а побольше гулять.

Лукашенко недовольно заметил, что «шумиху подняли по поводу четверых умерших: одного проверяем, трое — якобы подтвержден коронавирус». А далее — изумительный пассаж: «Шерстнев (председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. — Ред.) вчера мне доложил, последний случай у него был… Я говорю: “Ну почему этот умер?” Он говорит: “Александр Григорьевич, а как можно жить — 135 килограммов веса, сердце почти не работает, это болит, то болит”. Целый букет болезней! Вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета. Ну, и ему за 70 лет было».

Это — вместо сочувствия, сострадания, хотя бы показного, дежурного. Кажется, наверху просто недовольны тем, что умершие «слабаки» портят статистику, пропагандистскую картинку в духе «ура, мы ломим, гнется вирус».

Вирус показал моральную (и не только) гниль системы

Как бы ни развивался дальше сюжет с COVID-19 в Беларуси, ее руководство, на мой взгляд, уже несет большие репутационные потери. Власти дозируют и вуалируют информацию (одни «ребусы» Минздрава чего стоят), госСМИ вопреки миссии прессы опускают самую горячую тему пониже и подают ее в нелепо-бравурном ключе. Большое начальство демонстрирует цинизм высшей пробы, делая жертв новоявленной напасти еще и виновными. Такого не было даже после Чернобыля.


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