В Буда-Кошелевскую больницу из-за коронавируса забрали 39 человек 10 4.04.2020, 13:55

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Вспышка инфекции связана с занятиями в Гомельской спортивной школе.

В Буда-Кошелевскую больницу из-за коронавируса под наблюдение врачей помещены 39 человек.

Об этом рассказала gomel-region.by главный врач Центральной районной больницы Жанна Евтухова.

— 2 апреля в наше инфекционное отделение доставлены 39 жителей поселка Коммунар. Это все контакты первого уровня школьника, который занимался в гомельской СДЮШОР №4, где зарегистрировано два случая пневмонии с предварительным положительным тестом на РНК коронавируса SARS/2019-nCoV (COVID-19). Поэтому в целях принятия профилактических мер и проведения противоэпидемических мероприятий мы совместно с районным центром гигиены и эпидемиологии отработали все возможные контакты.

Было выявлено и направлено на карантин 39 человек. Все госпитализированные чувствуют себя хорошо. Находятся под постоянным наблюдением медицинских работников. У всех взяли необходимые анализы, организовано их лабораторное обследование. По результатам — будут приниматься соответствующие мер.

Следует отдать должное родителям детей. Никакой паники не было. Все в этой непростой ситуации проявили сознательность, вели себя спокойно, помогали успокоить детей. Поймите, что именно такие меры – вовремя установить контакты, изолировать их, взять под наблюдение – помогают , в случае подтверждения диагноза – оказать своевременную квалифицированную помощь и остановить распространение инфекции.