Саудовская Аравия обвинила Путина во лжи 19 4.04.2020, 14:06

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Заявление было официально сделано МИД страны.

МИД Саудовской Аравии назвал неправдой слова президента России Владимира Путина о том, что Саудовская Аравия вышла из сделки ОПЕК+, чтобы устранить конкурентов, добывающих сланцевую нефть, сообщает svoboda.org.

Комментируя сообщение об этом, глава МИД страны принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что "эти слова полностью лишены правды", сообщает издание Arabnews. При этом принц отвечал не на слова президента, а на сообщения СМИ о них, которые, в свою очередь, цитировали стенограмму на сайте Кремля.

Министр подчеркнул, что именно Россия отказалась продлевать сделку стран – производителей нефти ОПЕК+, и призвал ее принять "правильное решение" на совещании картеля 6 апреля.

Ранее один из участников переговоров министров энергетики стран ОПЕК и России рассказывал агентству Bloomberg, что, после того как российский министр сообщил о выходе из сделки, его иностранные коллеги были в таком шоке, что не знали, что сказать.

В субботу нефть Brent на ожидании сделки котировалась на уровне 35 долларов за баррель после рекордного падения до 22 долларов в начале недели. Обрушение рынка произошло после отказа России сокращать добычу. Москва надеялась вытеснить с рынка американских производителей сланцевой нефти, писали ранее российские деловые СМИ.