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В Подмосковье произошел взрыв в жилом доме

  • 4.04.2020, 13:50
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В Подмосковье произошел взрыв в жилом доме

Обрушился подъезд дома в Орехово-Зуево.

В подмосковном Орехово-Зуево в РФ произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, сообщили РБК в ГУ МЧС по региону.

«Хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном доме на ул. Гагарина, д. 31. Силы МЧС направлены на место, информация уточняется», — заявили в ведомстве.

В МЧС не уточнили, есть ли данные о погибших или пострадавших в результате происшествия. «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что есть жертвы, взрыв обрушил подъезд дома с 1 по 5 этаж.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию со взрывом в жилом доме под личный контроль. «На место отправлен начальник главного управления МЧС РФ по МО Сергей Полетыкин. Главе муниципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым», — говорится в сообщении.


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