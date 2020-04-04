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Русские своих бросили

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  • 4.04.2020, 14:30
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Русские своих бросили
Иллюстрационное фото

Правительство РФ внезапно «приостановило» программу эвакуации соотечественников.

Сейчас все россияне оказались в состоянии реальной, невыдуманной угрозы. Об этом пишет шеф-редактор «Новой газеты» Алексей Полухин:

«Мы проявляем гражданскую сознательность, соблюдая режим самоизоляции, пополняя ряды волонтеров, смиряясь с потерей бизнеса и источников доходов. Но в ответ ждем, что и государство сделает максимум для спасения каждого из нас.

Но нет. Поздним вечером пятницы оперштаб правительства РФ сообщил, что уже в полночь наша страна сворачивает программу вывоза соотечественников, оставшихся за рубежом. Речь идет о судьбе 30 тысяч человек, рассеянных по земному шару от Нью-Йорка до Нью-Дели. Все они должны были вернуться в Россию в ближайшую неделю. Нет, не за счет бюджета, за свой счет, от Родины требовалось только не закрывать воздушное пространство. Но она закрыла.

Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитали, что нужно оградить россиян, находящихся в границах РФ, от россиян, которые находятся за их периметром.

Безусловно, это эффективно с точки зрения борьбы с эпидемией. Да мы все это сто раз слышали: нет человека — нет проблемы. Ну или 30 тысяч человек. Нас тут 146 миллионов, чего вы хотите.

Мы, по наивности, думали, что задача правительства и его оперштаба — спасать людей. Но на самом деле чиновники просто боятся, что прилетевшие испортят им цифры.

Кривая пойдет вверх. Отчетность рухнет. Вот если вывозить людей не скопом, а в несколько заходов, через какое-то время, статистика испортится несильно. Ну а если они умрут — ну не на подведомственной же нам территории!

В итоге рухнуло государство.

Потому что у 30 тысяч людей сотни тысяч родственников и знакомых, плюс миллионы людей, которые прочитают все это в новостях и социальных сетях. И скажут только одно.

Русские своих бросили».


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