Вертикаль безответственности 2 Telegram-канал «СерпомПо»

4.04.2020, 14:43

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Вот они и решают - как умеют.

Многие регионы России уже со следующей недели ослабят режим «путинских каникул», продленных до 30 апреля. Одни губернаторы уже объявили о расширении списка сфер деятельности и предприятий, которым разрешат работать с этого понедельника, другие готовятся это сделать.

Среди «выходящих с каникул» Новосибирская, Свердловская, Курганская, Волгоградская, Самарская, Вологодская, Тверская, Воронежская, Курская, Орловская, Ленинградская, Калининградская, Амурская области, Татарстан, Удмуртия и др. Далеко не во всех из них ситуация с распространением COVID-19 безоблачна.

Но очевидно, что никто не может себе позволить сидеть дома месяц и не работать в условиях, когда государство фактически скинуло с себя свои обязательства. Так как официально в стране нет ни карантина, ни режима ЧС, то опять получается, что «государство вам ничего не должно». Разве что подкинет немного деньжат на зарплату бюджетников и примет несколько крохоборских мер.

Работникам не на что жить, так как у большинства нет накоплений. Работодателям не из чего им платить обещанную президентом зарплату, так как бизнесы встали. Решение же проблем и ответственность Путин технично скинул на места. Мол, пусть губернаторы сами решают, исходя из специфики экономики своих регионов и степени распространения в них эпидемии.

Вот они и решают. Как умеют.

Тут уж приходится выбирать, что страшнее — риск разгула эпидемии или крах экономики и окончательное обнищание людей. Денег от Центра тоже — фиг с маслом. Не все же такие богатые как Собянин, хотя даже он оказался не намного щедрее Путина

Что касается сфер, которым разрешат работать, то они самые разные. От имеющих «стратегическое значение» крупных предприятий в сферах строительства, обрабатывающей промышленности, проектирования зданий, добычи полезных ископаемых, водо/теплоснабжения, дорожного хозяйства и различных производств (продуктов, одежды, химии, медоборудования, сельхозтехники, ОПК и т.д.) до всевозможных услуг — юридических, бухгалтерских, консультационных, ритуальных, ветеринарных, гостиничных; моек, автосервисов, магазинов автозапчастей, парикмахерских, непродуктовых магазинов и т.п. В каждом субъекте в зависимости от степени важности для экономики.

Например, будет функционировать градообразующий «Тверской вагоностроительный завод» и его партнеры-смежники в других регионах. А в Москве, назло всем вирусам, продолжит работать строительный комплекс (кто бы сомневался).

Губернаторы тоже решили переложить ответственность — на бизнес. Например, глава Новосибирской области Андрей Травников разрешил возобновить деятельность промышленным и строительным предприятиям, только «при условии, если их руководители готовы взять на себя обязательства по полному комплексу санитарных мер, обеспечивающих безопасность и здоровье работников». И возьмут на себя полную ответственность за обеспечение сотрудников всеми средствами защиты за свой счет, организацию их доставки служебным транспортом и т.п.

А прослушав весь список предписаний от руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, не каждый работодатель решится открыться. Они будут обязаны обеспечить обеззараживание воздуха в рабочих зонах с помощью бактерицидных облучателей. Иметь постоянный запас специальный противомикробных дезинфицирующих средств. Проводить дезинфекцию всего оборудования, инвентаря и всех поверхностей не менее 3 раз в день. Осуществлять влажную уборку каждые 6 часов. Менять сотрудникам маски не реже, чем каждые 3 часа. Выдать им антисептики. Обеспечить их дистанцирование друг от друга на расстоянии менее 1,5 метров на рабочих местах, зонах отдыха, столовых…

Вопрос, способны ли работодатели все это выполнить? Учитывая, что у нас даже врачи безрезультатно умоляют обеспечить их простыми масками.

А кто окажется крайним в итоге? Правильно, работник, которого президент, губернатор, работодатель по очереди «кинули».

Интересно работает путинская «вертикаль».

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