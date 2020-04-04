«Вместе со мной в пластиковой капсуле транспортировали врача-терапевта» 4.04.2020, 14:48

4,610

Иллюстрационное фото

Житель Кричева рассказал об эпидемии COVID-19.

Жителя Кричева Алексея Радченко госпитализировали с диагнозом «пневмония». Сначала он находился в Центральной районной больнице в Кричева, а потом был доставлен в Могилевскую инфекционную больницу. Вместе с ним в областной центр доставили врача-терапевта из Кричева, о которой мы вчера писали.

Алексей рассказал подробности телеграмм-каналу «Баста»:

- На днях я пришел в больницу с диагнозом пневмония. Меня тут же врачи Кричевской ЦРБ изолировали и поместили в отдельный бокс, оснащенный аппаратом ИВЛ, также там есть возможность получать кислород. Больница у нас хорошая и врачи тоже. Через пару часов ожидания меня со спецсигналом увезли на скорой с подозрением на коронавирусную инфекцию в Могилевскую инфекционную больницу, где я пробыл в изоляции два дня, пока делали соответствующие тесты.

Слава Богу, «короны» у меня не нашли, поэтому перевели в обычную палату, где я сейчас и нахожусь. Вместе со мной транспортировали больную коронавирусом на реанимобиле в специальной перевозке пластиковой Ирину Зылеву, она работает в Кричеве подростковым терапевтом, я ее знаю прекрасно. Мы сейчас лежим в одном здании, только я - на третьем этаже в палате, а она - на первом в боксе.