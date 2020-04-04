Ученые рассказали, почему коронавирус SARS-CoV2 спровоцировал пандемию 3 4.04.2020, 14:59

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Исследователи создали 3-D карту шипообразного белка вируса.

Новые исследования Университета Миннесоты проливают свет на механизм заражения коронавирусом. Ученые создали 3-D карту шипообразного белка, который вирус использует для закрепления в клетке, сообщает nv.ua.

Это открытие позволило наконец-то выяснить, почему коронавирус SARS-CoV2 передается гораздо быстрее, чем SARS, который многие медики считают его «родителем».

Американские вирусологи провели детальный анализ структуры коронавируса и отметили, что белковое образование в форме шипа захватывает клетки человека в четыре раза сильнее, чем SARS, унесший жизни нескольких сот людей во время пандемии 2002 года.

Это значит, что попав в дыхательные пути, с большой долей вероятности вирус останется там. А затем вызовет Covid-19 — болезнь, охватившую всю планету.

«Это объясняет скорость передачи вируса и усложняет задачу по ее контролю»

Возглавивший команду исследователей доктор Фанг Ли отмечает, что открытый ими механизм прикрепления вируса к клетке человека более совершенен, чем у многих других возбудителей инфекционных болезней.

С другой стороны, доктор Ли отмечает, что результаты исследования помогут в разработке вакцины. «Если соединение антител сыворотки с шипами вируса будет сильнее, чем у шипов и клеток тела человека, мы сможем говорить об изобретении эффективного препарата. Он попросту блокирует вирус, препятствуя его воздействию на клетку».

Также в ходе исследования медики получили подтверждение теории, о которой уже писал НВ Здоровье. Ее суть в том, что человек получил вирус от летучей мыши, напрямую или через промежуточных носителей — панголинов.

Результаты исследования доктора Фанга Ли прокомментировал для The Gardian Джонатан Болл, профессор вирусологии Ноттингемского университета. Он отметил, что эти данные также объясняют различия в симптомах заболеваний, вызванных двумя вирусами. SARS проявляется, в основном, легочной симптоматикой, в то время как SARS-CoV2 поражает вначале верхние дыхательные пути, лишь потом перерастая в пневмонию, и то не во всех случаях.

«Шипообразный белок поверхностного пика SARS-CoV2 закрепляется сразу при вдыхании человеком вирусных капель, а вот SARS действует медленнее, за счет чего и распространяется сложнее», — считает профессор Болл.