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Путин и голод

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  • Лев Шлосберг
  • 4.04.2020, 15:16
  • 4,397
Путин и голод

Выход может оказаться очень неожиданным.

С каждым днем миллионы людей в России постепенно осознают простую и жестокую мысль: государство оставило их один на один с надвигающейся нищетой и разорением, более того: переложило на рядовых граждан всю тяжесть жизни без дохода и ответственность за последствия выполнения решений властей о нерабочем режиме и длительной домашней изоляции.

Даже понимание ограниченности возможностей здравоохранения и риски не получить своевременную и качественную медицинскую помощь не страшат людей так сильно, как потеря источника дохода. Голод страшнее смерти.

Никто не знает, какова была бы на самом деле поддержка Путина на свободных выборах в демократическом государстве. Вся политическая система Путина выстроена так и для того, чтобы такого государства и таких выборов никогда не появилось. Путин оказался очень эффективен в решении этой задачи. В этой извращенной реальности живет вся страна, в том числе сам Путин.

И вот наступил кризис, который коснулся (уже коснулся) всех без исключения жителей страны. Коснулся не идеологически, а ворвался в личное жизнеустройство десятков миллионов людей. Большинство этих людей ориентированы на государство. Даже те, кто не доверяет государству, ожидают от него в такой ситуации поддержки и помощи. Это не иждивенчество и не патернализм, это естественное ожидание людей от власти, которая живет за счет налогоплательщиков.

А поддержки и помощи нет. При этом ее реально ждут. Людям надо есть и кормить семью, платить за жилье, покупать лекарства, предпринимателям нужно платить зарплату и налоги. Миллионы людей и сотни тысяч предприятий живут с кредитами. Людям нужно дышать. А им не подают кислород. Вслух не произносится, но предполагается по умолчанию: терпите. Терпите!

С каждым днем терпение иссякает. Оно заканчивается, как кислород в кислородной подушке. И понимание того, что денег осталось на месяц, три недели, две недели, неделю, три дня, день не просто выводит человека из равновесия, а меняет всю картину мира. Меняет сознание.

Это тектонические сдвиги в сознании людей. Они могут привести и неизбежно приведут к изменениям в общественных настроениях и политических оценках. Это те самые качественные изменения, которые могут привести и к смене власти.

Многие люди не были до последнего времени жесткими противниками Путина. Они его терпели как нечто чужое, не близкое, не касающееся лично. А вот теперь очевидное равнодушие и бездействие первого лица, с которым полностью (за что боролись?) ассоциируется власть, само государство привели к тому, что Путин вошел в жизнь каждого человека. Без спросу, без разрешения. Можно сказать, вошел, не постучав.

Очень неожиданным может оказаться выход.

Лев Шлосберг, «Фейсбук»


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