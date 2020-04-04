Reuters: Саммит ОПЕК+ будет перенесен 4.04.2020, 15:40

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Источники в организации назвали новую дату.

Страны-участницы сделки ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в организации в субботу, 4 апреля.

По их словам, новой датой проведения саммита может быть 8 или 9 апреля. Это даст дополнительное время для переговоров по поводу объемов сокращения добычи.

В свою очередь источники ТАСС в делегациях стран ОПЕК+ утверждают, что перенос встречи обсуждается. По словам одного собеседника агентства, 6 апреля уже не является окончательной датой, другой источник заявил, что мероприятие могут перенести на четверг, 9 апреля.