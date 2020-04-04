Что раскупали белорусы в разных магазинах в марте 2 4.04.2020, 15:53

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Иллюстрационное фото

В марте выросли продажи многих товаров, в первую очередь из-за падения рубля и пандемии коронавируса.

На кассах в магазинах выстраивались очереди, причем не только в продуктовых, но и бытовой химии, техники и прочих. «Рост продаж есть по всем категориям товаров. Но особенным спросом пользовались санитайзеры — это антибактериальные салфетки, гели, мыло — рост 446%», — рассказали в торговой сети «Остров чистоты». Tut.by узнал, что еще скупали белорусы и как выросли продажи.

Фото: tut.by

«Продажи антисептика в марте выросли в 15 раз»

В Ассоциации предприятий онлайн-торговли (АПОТ) отмечают, что количество товаров, приобретенных в интернет-магазинах в марте, по сравнению с февралем существенно возросло. Самый большой прирост в продажах в марте показал антисептик. По сравнению с февралем объемы его реализации выросли в 15 раз.

«По бумаге туалетной также наблюдался рост — 87%, а вот по средствам личной гигиены (влажные салфетки и платки) увеличение продаж произошло в 1,1 раза. Реализация кондитерских изделий (наборы конфет, шоколадная паста, сгущенка) подросла на 87% (данные по интернет-магазину „Е-доставка“), — отмечают в АПОТ. — При этом продажи мясных консервов выросли в 1,6 раза, овощных, как, например, фасоль и кукуруза, — на 86%. Спрос на крупы в среднем увеличился на 77%, конкретно по гречке — в 1,2 раза (данные по интернет-магазину „ГиперМолл“)».

Объемы реализации одежды и обуви остались практически на прежнем уровне. Каких-то спадов или всплесков не наблюдалось (данные по интернет-магазину Lamoda).

«Увеличилась потребность в еде, доставляемой из объектов питания. При относительно невысоком повышении среднего чека у компании „Меню.бай“ количество заказов возросло на 20−30%. За указанный период к данному сервису присоединились свыше 100 объектов общественного питания», — рассказывают в ассоциации.

У интернет-магазина бытовой техники и электроники «ТехноМедиаТрейд» продажи крупногабаритной техники (холодильники, стиральные машины, духовые шкафы и т.д.), телевизоров и цифровой техники в среднем выросли до 2 раз.

«На портале „Онлайнер“, содержащем свыше 1,5 тыс. интернет-магазинов, заказы по велосипедам увеличились в 2,7 раза, посудомоечным машинам — 2,3 раза, варочным панелям — 2,4 раза, духовым шкафам — 2,2 раза, водонагревателям — 1,8 раза, холодильникам — в 3,2 раза, пароочистителям — на 128%, игровым приставкам — на 92%», — уточняют в АПОТ.

При этом снизились заказы на машинки для стрижки волос — на 14%, портативные зарядные устройства — на 11%, термосы, термокружки — на 29%, добавляют в ассоциации.

«Для наиболее оперативного и полного удовлетворения потребителей членом АПОТ запущен новый сервис „ХИТдоставка“ (hitdostavka.by), ассортимент которого насчитывает около 200 самых популярных товаров по весьма низким ценам, что особенно важно для потребителя в период нестабильности на мировых валютных рынках, — рассказывают в АПОТ. — В самое ближайшее время планируется распространить его действие на все регионы страны».

В ассоциации отмечают, что для максимального изучения спроса потребителей на товары, продажа которых целесообразна через интернет-магазины, АПОТ разместила на своем сайте анкету потребителя, в которой каждый желающий может высказать свою позицию по данному вопросу. «В опросе уже приняли участие около 7 тысяч граждан республики», — рассказывают в ассоциации. Среди вопросов есть те, которые касаются онлайн-доставки лекарств, ветеринарных средств, ювелирных изделий, алкоголя.

«По холодильникам выручка увеличилась на 74%, по стиральным машинам — на 53%, телевизорам — на 55%»

В интернет-гипермаркете 21vek.by говорят, что в марте белорусы оформили и получили 200 тысяч заказов. Это в 2 с лишним раза больше, чем в марте 2019 года.

— Если сравнивать с мартом прошлого года, то в этом выручка по отдельным категориям товаров выросла значительно. К примеру, по холодильникам прирост составил 104%, по стиральным машинам — 74%, телевизорам — 147%, микроволновым печам — 115%, мобильным телефонам — 100%, ноутбукам — 95%, матрасам и мягкой мебели — 105%, — перечисляют в онлайн-гипермаркете.

Если сравнивать в целом продажи в марте с февралем этого года, в денежном выражении они выросли на 30%. По категориям картина такая: по холодильникам выручка увеличилась на 74%, по стиральным машинам — на 53%, телевизорам — на 55%, микроволновым печам — на 43%, мобильным телефонам — на 17%, ноутбукам — на 10%, матрасам и мебели — на 1,5%.

Фото: tut.by

В магазине говорят, что, несмотря на повышенный спрос на технику и другие товары, дефицита у них нет.

— Закрытие границы для перемещения граждан никак не влияет на поставки грузов. По отдельным брендам мы сталкиваемся с временными трудностями в поставках, в первую очередь из-за объявленной недели выходных в России, — поясняют в онлайн-гипермаркете. — В то же время у нас достаточно товаров от российских поставщиков на собственном складе, чтобы закрывать потребности клиентов в течение длительного времени. Доставка осуществляется курьерами и в пункты выдачи преимущественно «сегодня на сегодня» при условии заказа в первой половине дня.

«Туалетную бумагу и так активно покупали, но в марте продажи выросли почти на 100%»

В торговой сети «Остров чистоты» говорят, что у них в марте в сравнении с февралем сильно выросли продажи, а по некоторым позициям просто взлетели.

— Особо сильные всплески были в середине марта. В нашей новой категории товара «бакалея» самый большой интерес проявляли к мясным консервам, сахару, конфетам и печенью в больших коробках. К примеру, продажи каш, муки и хлопьев увеличились на 159%, макарон — на 87%, — рассказывают в торговой сети.

Увеличился спрос и на бытовую химию. Активно покупали средства по уходу за домом — это и для чистки ванны, кухни, пола, окон. Здесь прирост 44%. Особо можно выделить средства для чистки туалета, по ним рост составил 197%. Средств для стирки продали на 40% больше, чем в феврале.

— Туалетную бумагу и так активно покупали, но в марте продажи выросли почти на 100%. Продажи бумажных полотенец тоже выросли почти вдвое. Если брать средства по уходу за телом — маски, скрабы, глины, гели, лосьоны, — их тоже брали активно. Но здесь, возможно, на уровень продаж повлияли еще и акции, которые мы проводили в марте. Покупали больше мыла — на 63%, влажных салфеток — на 192%, средств по уходу за кожей рук — кремов — на 76%. Это очень и очень хорошо.

В торговой сети отмечают, что рост продаж есть по всем категориям. Но особенным спросом пользовались санитайзеры — это антибактериальные салфетки, гели, мыло — рост 446%. Если бы их было больше в наличии, то раскупили бы и те, говорят в торговой сети.

— Цены на них мы не поднимали в своей сети. У нас по какой цене были, по такой и остались. Дальнейший рост цен будет зависеть от того, по какой цене к нам будут поступать товары. У нас наценки не меняются уже лет семь. Конкуренция большая между сетями, наценки выше просто не поставишь. Поэтому цены у нас зависят от закупочных на импорт или на импортное сырье.

Как изменился спрос в аптеках

Последние два месяца отмечается повышенный спрос на медицинские маски и антисептики, рассказывали ранее в холдинге «Аптека Групп».

— Для сравнения, если в январе 2020 года мы продали почти 31 600 масок в сетях «Добрыя лекi» и ADEL, то в феврале прирост составил 172%, а в марте достиг рекордных 798 960 штук. И только за два дня апреля было продано 305 750 масок, — сообщили в холдинге «Аптека Групп». — Надо сказать, что все это время мы собственными силами закрывали практически полностью все запросы покупателей и удовлетворяли спрос. Такая задача стояла перед нами как перед организацией, входящей в структуру системы здравоохранения.