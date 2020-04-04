До +15°С ожидается в Беларуси в воскресенье 4.04.2020, 16:04

Будет преимущественно без осадков.

До 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь ночью по северо-востоку страны местами пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью и утром по Витебской области на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, по северо-востоку с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов. Днем будет от 9 до 15 градусов тепла.