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На Марсе продолжает увеличиваться уровень кислорода

  • 4.04.2020, 16:07
На Марсе продолжает увеличиваться уровень кислорода

95% на Марсе занимает углекислый газ.

Люди достаточно давно изучают Красную Планету, при этом некоторые процессы на ней до сих пор удивляют ученых и ломают все теории, ранее ими созданные.

Так, недавно было установлено, что на Марсе продолжает увеличиваться уровень кислорода, сообщают «Новости планеты».

Сперва отметим, что кислород составляет только 0,16% всей атмосферы. 95% занимает углекислый газ, 2,6% ‒ молекулярный азот, а 1,9% ‒ аргон. Ученые установили, что на компоновку атмосферы оказывают влияние температурные колебания.

С помощью аппарата Curiosity была выявлена прямая связь между временем года и флуктуациями кислорода. Уровень О2 имеет обратно пропорциональную зависимость относительно азота. Это является химической загадкой, которую предстоит еще разгадать.

В ближайшее время специалисты НАСА и ЕКА должны более детально заняться изучением атмосферы Марса. Все надеются получить ответ, что побудило воздушную оболочку соседней планеты стать более дружелюбной к формам жизни.


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