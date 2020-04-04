Житель Барановичей про свой карантин в «инфекционке»: Сначала подумал, что это шутка 4.04.2020, 16:14

Фото: Intex-press

Мужчина съездил по делам в Минск на маршрутке, а уже через несколько дней оказался на карантине.

Илья съездил по делам в Минск на маршрутке, а уже через несколько дней, 2 апреля, оказался на карантине в инфекционном отделении Барановичской городской больницы. Мужчина рассказал Intex-press о том, как случилось, что он стал контактом первого уровня, и как организован его карантин.

В субботу, 28 марта, в 6 утра с барановичского автовокзала Илья отправился на маршрутке в Минск по рабочим делам. Вечером в тот же день ему позвонили из Барановичского ЗЦГиЭ и попросили оставаться дома, так как он ехал в маршрутке с человеком, у которого может быть коронавирус. Илья сначала подумал, что это чья-та шутка.

– А когда в тот же день я уже ехал из Минска домой в Барановичи, мне снова позвонили из санстанции и сказали: «Вы только в маршрутке не едьте», – рассказал Intex–press Илья.– А я уже был в ней, тем более домой же нужно было как-то добраться.

Четыре дня мужчина находился на самоизоляции дома, а утром 2 апреля ему снова позвонили и к 12.00 сказали ждать врача.

– Врач приехал, уточнил еще раз мои данные, спросил, на какой я ехал маршрутке: 25 или 28 марта, – рассказывает Илья. – То есть получается, что не одна наша маршрутка была такая.

Мужчине сказали собрать к 16 часам вещи и ждать машину скорой помощи, которая приедет забрать его на карантин.

– Какой-то паники или страха у меня не было, потому что все эти дни я чувствовал себя нормально, – говорит Илья. – К четырем часам ко мне домой приехали врачи в скафандрах, масках, перчатках и без каких-либо боксов на машине скорой помощи повезли меня в наш кожно-венерологический диспансер.

Там, по словам мужчины, ему три раза измерили температуру, которая показала 37,2, и повезли на 14-дневный карантин в инфекционное отделение Барановичской городской больницы. Анализы у него взяли на следующий день, но о каких-либо результатах еще не говорили.

Фото: Intex-press

– Сегодня взяли анализ мочи, кровь из вены и мазок из ноздри и горла. Все, больше ничего, – рассказывает Илья. – Сказали полоскать горло фурацилином и прописали парацетамол и какие-то красно-белые таблетки. Что за они, не знаю, так как приносят поштучно.

В четырехместной палате мужчина лежит один, и для него все, что происходит сейчас, в новинку.

– В больницу я попал впервые, – говорит Илья. – Врачи вообще мало что говорят и боятся общаться. На все мои вопросы я только и слышу «ждите, ждите, ждите».

Комнату, в которой находится, мужчина называет изолированным боксом: в ней есть холодильник, туалет и душ, раковина с жидким мылом и двойная дверь, через которую ему выходить куда-либо строго запрещено.

Фото: Intex-press

– Непривычно находиться в такой обстановке, – говорит Илья. – Сегодня первый раз покормили, и еда здесь, на мой вкус, здесь не очень: пшенка без соли, яйцо, кусочек батона и полкружки чая, кажется, заваренного одним пакетиком на весь чайник. Хорошо, что я хоть какого печенья и вафель взял с собой.

Фото: Intex-press

После инцидента в маршрутке Илья контактировал только с коллегами в Минске. Когда на работе узнали, что его закрыли на карантин, то все испугались.

– Мои коллеги стали паниковать и говорить мне: «Нас всех закроют!» – вздыхает мужчина. – Но прошло уже пару дней, а никого из них до сих пор не проверили и никуда не забрали. Так и работают дальше. Слава Богу, что я в эти дни не общался ни с кем из родных и живу отдельно.

Мужчина говорит, что находиться в больнице в полной изоляции сложно: не хватает живого общения и пугает поведение врачей, которые ему «пока ничего не говорят».

Фото: Intex-press

– Сегодня утром моя температура уже в норме – 36,6. Чувствую себя хорошо, – говорит Илья. – Я просто лежу в кровати целый день, смотрю сериалы и созваниваюсь с родными и друзьями. Без телефона я бы тут не выжил и, наверное, сошел бы с ума.

Результат теста на коронавирус мужчине сказали ждать через два-три дня. И, по словам Ильи, если анализ будет отрицательный, то его переведут на карантин в кожно-венерологический диспансер.

– А пока я буду здесь находиться и ждать результатов теста.