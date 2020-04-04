4 апреля 1557 года родился канцлер ВКЛ Лев Сапега 4.04.2020, 16:42

Лев Сапега был руководителем внешней и внутренней политики Великого княжества литовского.

Сын Ивана Сапеги, старосты Дрогичинского, подстаросты Оршанского и Богданы, княжны Друцкой-Соколинской, он получил хорошее образование: учился в кальвинской школе в Несвиже, потом 3 года (1570–1573, в 13–16 лет) в Лейпцигском университете. Хорошо знал польский, немецкий и латинский языки, пишет euroradio.fm.

В 1581–1585 годах был великим писарем земским, в 1585–1589 годах подканцлером, с 1589 по 1623 год (34 года подряд!) канцлером, с 1623-го воеводой виленским, с 1625-го — великим гетманом. Сначала он исповедовал православие, потом кальвинизм (с 14 лет), а в 29 лет перешёл в католицизм. Такой опыт обусловил веротерпимость Льва Сапеги.

Важнейшие его достижения следующие:

1. Вместе с канцлером О. Воловичем и подканцлером К. Радзивиллом он в 1581–1582 годах создал Трибунал ВКЛ. Таким образом в ВКЛ были разделены три ветви власти — законодательная (Паны-Рада, Вальный сейм), исполнительная (Канцелярия великого князя, воеводы и старосты), судебная (Трибунал).

2. Заняв пост председателя комиссии Сейма ВКЛ, подготовил, отредактировал текст и издал Статут ВКЛ 1588 года. Напомню, что по этому Статуту наши предки жили 254 года!

3. Как комиссар короля решительно поддержал в Бресте в 1596 году церковную унию, благодаря которой в государстве удалось остановить распри на религиозной почве.

4. Заключил в 1618 году Деулинское перемирие с Москвой, очень выгодное для ВКЛ.

Ещё одно его деяние имеет огромное значение для историков. По приказу Сапеги за 13 лет (1594–1607) 20 писарей переписали все книги Метрики ВКЛ (документы из архива Канцелярии великого князя), большинство которых сохранилось. Это свыше 160 томов!

В Статуте 1588 года Сапега не согласился с решениями Люблинского Сейма формально и фактически.

Формально. Статут получил силу закона не посредством постановления "совместного" сейма польской и литовской шляхты (как требовала Люблинская уния), а в результате утверждения его королём Сигизмундом III, как всегда было в ВКЛ до Люблинской унии. Кроме того, привилей, которым король утвердил Статут, имел государственную печать только ВКЛ, подписи короля, канцлера Сапеги и великого писаря Гаврилы Войны. Тем самым Сапега исключил возможность юридических претензий к Статуту.

Фактически. При издании Статута нужно было поместить в нём текст Люблинской унии и другие постановления сейма 1569 года, но они ограничивали права ВКЛ как самостоятельного государства, и Сапега их не напечатал. Просто, но очень шикарно!

Кроме того, Статут сохранил три статьи, которые вызвали возмущение польской шляхты:

— статья 4 (в части 3), обязывающая великого князя сохранять в неизменном виде границы ВКЛ;

— статья 12 (в части 3) о порядке раздачи должностей, имений и староств в Великом княжестве; всё это можно было давать "только Литве, Руси, Жмуди, родичам старожитным и уроженцам Великого княжества Литовского". Если бы какой-то иностранец получил землю путём дарения, он мог бы пользоваться ею только после клятвы на верность Великому княжеству, но ни на какие должности "припущан, ни от господара установлен" быть не мог;

— статья 1 (в части 4) об использовании белорусского языка во всех земских учреждениях Великого княжества ("А писаръ земъскъй маеть поруску литерами и словы рускими вси листы выписы и позвы писати а не иншимъ езыкомъ и словы").

После того как король Сигизмунд III Ваза утвердил Статут 28 января 1588 года, Сапега за свой счёт напечатал Статут и разослал во все города и местечки, которые были центрами 8 воеводств и 19 уездов ВКЛ.