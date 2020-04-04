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Коронавирус добрался до Шумилинского района

  • 4.04.2020, 17:17
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Коронавирус добрался до Шумилинского района
Фото: Униан

Коронавирус был обнаружен у мужчины из районного центра.

3 апреля во второй половине дня в городском поселке Шумилино, в центре Шумилинского района появилась информация о возможном случае коронавируса.

Коронавирус был обнаружен у мужчины из районного центра. Его жена была помещена на карантин, а помещения учреждения, в котором она работает, были продезинфицированы специалистами.

«На данный момент человек находится в медицинском учреждении», - сообщил «Радыё Свабода» Шумилинский райисполком. - Есть случай заболевания (на COVID-19. - прим.). Пока, слава Богу, все хорошо».


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