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Количество жертв коронавируса в Иране превысило показатели Китая

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  • 4.04.2020, 17:32
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Количество жертв коронавируса в Иране превысило показатели Китая

При этом данные Ирана и Китая, возможно, искажены в меньшую сторону.

По данным на вечер 3 апреля, в Иране от коронавирусной болезни COVID-19 умерло 3452 человека, сообщил на брифинге в Тегеране официальный представитель министерства общественного здоровья страны Киануш Джаханпур. Об этом пишет gordonua.com со ссылкой на IRNA.

Таким образом, число летальных случаев в Иране стало выше, чем в Китае, если верить официальным сведениям из этих государств. Национальный комитет по здравоохранению КНР утром 4 апреля заявил о 3326 умерших в материковой части страны.

Иранские власти отмечают, что общее число инфицированных достигло 55 743 (седьмое место в мире).

Как писало агентство Bloomberg, в разведке США считают, что Китай скрывал истинные масштабы эпидемии, а данные из ряда других государств, включая Иран, искажены.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,13 млн, из них более 233 тыс. выздоровели, а около 60 тыс. умерли.


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