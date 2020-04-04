Могилевскую больницу №1 готовят к приему зараженных коронавирусом3
- 4.04.2020, 17:43
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Плановую и экстренную госпитализацию обычных заболевших останавливают.
Могилевскую больницу №1 готовят к приему зараженных коронавирусом. Пациентов из 14 отделений переводят в областную больницу.
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
Остальные учреждения здравоохранения Могилевской области ограничивают плановую и экстренную госпитализацию.
Приказ начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александра Старовойтова.
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