Могилевскую больницу №1 готовят к приему зараженных коронавирусом 3 4.04.2020, 17:43

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Плановую и экстренную госпитализацию обычных заболевших останавливают.

Могилевскую больницу №1 готовят к приему зараженных коронавирусом. Пациентов из 14 отделений переводят в областную больницу.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

Остальные учреждения здравоохранения Могилевской области ограничивают плановую и экстренную госпитализацию.

Приказ начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александра Старовойтова.

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