Фотофакт: на улицах Лондона появились дикие олени 6 4.04.2020, 18:00

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Около двух десятков животных отдыхают на траве рядом с жилыми домам.

Дикие олени, воспользовавшись тем, что из-за пандемии коронавируса люди теперь сидят по домам, вышли на пустынные улицы Восточного Лондона.

Этих оленей в районе Харольд-Хилл знают – они живут в парке по соседству.

На днях 50-летний Дин Зеттер с удивлением увидел около двух десятков животных, отдыхающих на траве рядом с жилыми домами, сообщает svidok.online со ссылкой на Sun.

«Я думаю, это потому, что в городе стало тише, – говорит Дин Зеттер. – Жители просто оставили их в покое, и собаки не лаяли и не пугали их… Это было прекрасное начало дня».

Он утверждает, что видел оленей в городе уже дважды: «Они просто лежали там и жевали траву…»

Появление диких животных на улицах городов в Великобритании – уже не новость. Ранее сообщалось о козах, гулявших в городе Лландидно в Уэльсе.