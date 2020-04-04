«Баста!»: что происходит в больницах Минска? 12 4.04.2020, 18:04

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Фото: TASS

Госпитализированы сотрудники МВД, медики, работники завода.

Телеграм-канал «Баста!» собрал информацию по Минску, поступившую вчера и сегодня, которую удалось подтвердить из нескольких источников.

Республиканский госпиталь Департамента финансов и тыла МВД Республики Беларусь. Как минимум, 3 случая заражения коронавирусом, госпитализирована сотрудница отделения пульмонологии

Минский автомобильный завод. Госпитализированы три работника, проведена обработка помещений дезинфицирующим раствором, остальные продолжают работать без масок.

Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Госпитализированы, по разным данным, от 26 до 35 работников МВД. Один из них вернулся из командировки в Витебскую область, где был до распоряжения министра Караева об ограничении перемещения между областями.

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. Госпитализирована медсестра, работающая в отделении пульмонологии, сейчас она находится в Городской клинической инфекционной больнице Минска.

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