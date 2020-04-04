Спутники NASA могут помочь в борьбе с саранчой в Африке 4.04.2020, 18:35

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Наблюдения с помощью спутников помогут прогнозировать, где и почему появляются рои саранчи.

Спутники NASA, которые наблюдают за Землей, могут помочь побороть нашествие саранчи в Африке. Наблюдения с помощью спутников помогут прогнозировать, где и почему появляются рои саранчи, сообщает "Популярная механика".

Нашествие саранчи началось в прошлом году. В декабре сотни миллионов насекомых вторглись в Кению и уничтожили урожай на 70 гектарах пахотных земель. С тех пор саранча распространилась в 10 других странах.

По словам экспертов ООН, "необычные климатические условия" позволили саранче размножаться быстрее, вероятно, наступление сезона дождей только усугубит ситуацию. Для того, чтобы остановить нашествие насекомых, ООН обратилась к NASA.

Спутники агентства будут отслеживать состояние растительности и влажность почвы. Это позволит определить, как изменения окружающей среды влияют на популяцию саранчи, что позволит остановить ее нашествие еще до начала. "Подход, который помогает предотвратить нашествие, заключается в том, чтобы отлавливать еще молодую саранчу и уничтожать ее гнезда", — сказал руководитель отдела продовольственной безопасности и сельского хозяйства NASA Ли Элленбург.

Объединив информацию со спутников с данными о том, где, когда и почему появляются скопления саранчи, ученые разработали стратегию по сокращению популяции насекомых. От взрослой саранчи тяжело избавиться, поскольку они могут преодолевать расстояние в 50-150 километров за день. Чтобы справиться с нашествием, ученым необходимо избавиться от яиц и молодняка саранчи, крылья у которого еще не развиты.