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В сервисный центр под Минском пригнали заминированный BMW X6

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  • 4.04.2020, 18:37
  • 5,512
В сервисный центр под Минском пригнали заминированный BMW X6
Иллюстрационное фото

Гранату под днищем машины на российских номерах нашел сотрудник сервисного центра.

В сервисный центр деревни Цна около Минска был пригнан заминированный автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал МВД. Во время осмотра BMW X6 на российских номерах сотрудник центра под днищем машины нашел прикрепленную гранату, после чего вызвал милицию.

Граната была обезврежена прибывшими саперами. Сотрудники правоохранительных органов и следователи работают на месте происшествия.


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