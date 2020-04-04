В сервисный центр под Минском пригнали заминированный BMW X6 12 4.04.2020, 18:37

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Иллюстрационное фото

Гранату под днищем машины на российских номерах нашел сотрудник сервисного центра.

В сервисный центр деревни Цна около Минска был пригнан заминированный автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал МВД. Во время осмотра BMW X6 на российских номерах сотрудник центра под днищем машины нашел прикрепленную гранату, после чего вызвал милицию.

Граната была обезврежена прибывшими саперами. Сотрудники правоохранительных органов и следователи работают на месте происшествия.