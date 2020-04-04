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«Белсат»: Из комбината «Белшина» забрали 10 человек

  • 4.04.2020, 18:54
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«Белсат»: Из комбината «Белшина» забрали 10 человек
Фото: tut.by

В Бобруйске «усилен контроль за самоизоляцией».

Бобруйская радиостанция «Зефир-ФМ» сообщила о первом случае заражения коронавирусной инфекцией.

По словам главного санитарного врача Могилевской области Светланы Нечай, инфицированный вернулся с заработков из Москвы.

В своем Telegram-канале радиостанция «Зефир-ФМ» сообщила, что в Бобруйске усилен «контроль за выполнением самоизоляции граждан», приехавших из стран со вспышками COVID-19.

По словам бобруйского корреспондента Belsat.eu, 3 апреля из комбината «Белшина» забрали 10 человек, контактировавших с инфицированным коронавирусом.

3 апреля Министерство охраны сообщило, что на Могилевщине зафиксировано два случая заражения.

Коронавирус обнаружили у педиатра, работающего в детской поликлиники в Кричеве. Она ездила на курсы повышения квалификации в Витебск.

Также известно об одном случае в Кировске – мужчина ездил на заработки в Москву.


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