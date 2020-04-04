«Белсат»: Из комбината «Белшина» забрали 10 человек
- 4.04.2020, 18:54
- 3,227
В Бобруйске «усилен контроль за самоизоляцией».
Бобруйская радиостанция «Зефир-ФМ» сообщила о первом случае заражения коронавирусной инфекцией.
По словам главного санитарного врача Могилевской области Светланы Нечай, инфицированный вернулся с заработков из Москвы.
В своем Telegram-канале радиостанция «Зефир-ФМ» сообщила, что в Бобруйске усилен «контроль за выполнением самоизоляции граждан», приехавших из стран со вспышками COVID-19.
По словам бобруйского корреспондента Belsat.eu, 3 апреля из комбината «Белшина» забрали 10 человек, контактировавших с инфицированным коронавирусом.
3 апреля Министерство охраны сообщило, что на Могилевщине зафиксировано два случая заражения.
Коронавирус обнаружили у педиатра, работающего в детской поликлиники в Кричеве. Она ездила на курсы повышения квалификации в Витебск.
Также известно об одном случае в Кировске – мужчина ездил на заработки в Москву.