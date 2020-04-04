Главные подопытные крысы 1 Алексей Мельников

4.04.2020, 19:03

3,066

Алексей Мельников

Начните с себя, мэрские и кремлевские.

Власти РФ предложили московским врачам поработать подопытными крысами в испытании препарата против Вируса.

Ищут безымянных героев.

Для препарата, созданного для лечения других болезней, обладающего побочными эффектами. Такой подход властей– уголовное преступление, за которое ответственных в московских верхах следует судить.

Но, если уже предлагается врачам, то почему же не начать испытания с передового отряда российского общества – начальства, членов партии «Единая Россия», духовенства из РПЦ?

Зачем прятаться за спины других?

Это должно быть честью – послужить народу. Путин, Собянин, Шойгу, Песков, Лавров, Патрушев и другие должны выстроиться в очередь, послужив подопытными крысами. Начните с себя и семьи свои приводите на испытания. Результаты исследований – врачам.

Но пуст приемный покой. Нет там правителей. Никто не стоит в масках, соблюдая дистанцию. Элита не торопится.

Начните с себя, мэрские и кремлевские. Народ поддержит вашу решимость. Не сомневайтесь.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»