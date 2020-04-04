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В Чернобыльской зоне авиацией тушат масштабный пожар

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  • 4.04.2020, 19:28
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В Чернобыльской зоне авиацией тушат масштабный пожар
Фото: @ukraina_24

В зоне отчуждения горит 20 га леса.

В Киевской области спасатели ликвидируют лесной пожар в зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает zn.ua.

"4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. В 14:30 и в 14:53 2 самолета АН-32П ГСЧС вылетели из г.Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГСЧС МИ-8", — сказано в сообщении.

Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ДСНС 40 человек личного состава и 8 единиц техники. Работает авиация.

Отмечается, что трудность тушения состоит в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Однако угрозы населенным пунктам нет.


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