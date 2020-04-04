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В Италии за сутки от коронавируса умерли 680 человек.

  • 4.04.2020, 20:00
В Италии за сутки от коронавируса умерли 680 человек.

Общее количество погибших в Италии достигло 15,3 тыс. человек.

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 680 человек, свидетельствуют данные на сайте министерства здравоохранения страны, передает gordonua.com.

Общее количество жертв эпидемии в Италии по состоянию на 4 апреля выросло до 15 361 человека.

Число выздоровевших выросло до 20 996.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 с учетом выздоровевших и умерших составляет 124 632. Таким образом, Италия теперь занимает третье место по числу инфицированных в мире после США (278 568) и Испании (124 736).


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