Минчанка: У папы после отдыха в санатории выявили коронавирус 1 4.04.2020, 20:13

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В марте мужчина отдыхал в санатории «Пралеска».

В редакцию tut.by обратились сотрудники санатория «Пралеска», который находится в Минском районе. Также связалась дочь одного из бывших постояльцев санатория. Они говорят, что там выявили как минимум один случай коронавируса. По их словам, некоторые сотрудники сейчас как контактные в больнице или на домашней самоизоляции. В самом санатории ситуацию не комментируют, ссылаясь на врачебную тайну.

В марте отец Марины отдыхал в санатории «Пралеска». Домой, рассказывает девушка, он вернулся с повышенной температурой. По словам дочери, мужчине сделали тест на коронавирус, результат оказался положительным.

— Сейчас папа на ИВЛ, — говорит Марина.

Отцу Марины 70 лет. Она просит не указывать его имя и фамилию (они есть в редакции). По словам собеседницы, ее отцу на 18 дней выделили бесплатную путевку в санаторий «Пралеска». Отдыхать он поехал 5 марта, а вернуться должен был в воскресенье, 22-го.

— В пятницу ему стало плохо, и в субботу брат забрал его домой, — описывает ситуацию Марина. — Когда папа приехал, температура у него была 38 градусов, он кашлял. Мы давали ему лекарства, но лучше не становилось, поэтому решили вызвать участкового врача.

Врач, продолжает собеседница, приходил дважды. Сказал: нужно сделать снимок. Снимок, говорит она, показал одностороннюю пневмонию.

— В четверг папу госпитализировали в 3-ю больницу. Тест показал у него коронавирус, — рассказывает Марина. — В воскресенье отца перевели в инфекционную больницу. Сейчас он на ИВЛ. Прогнозы не утешительные.

Марина рассказывает, что за несколько дней до отъезда отца из санатория отдыхающих просили не покидать территорию, а после процедур сразу же идти в номера. Вместе с ее отцом, отмечает собеседница, в основном отдыхали люди пожилого возраста.

— Хочется их предупредить о нашей ситуации, чтобы сейчас они внимательнее отнеслись к своему здоровью, — продолжает она.

В редакцию также написали сотрудники санатория: говорят, некоторые из них как контакты находятся в больнице, кто-то на самоизоляции дома. У них брали мазки на коронавирус.