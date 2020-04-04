Владивостокский «Адмирал» ушел из КХЛ из-за коронавируса 4.04.2020, 20:34

Фото: tribuna.com

Его бюджет направят на борьбу с вирусом.

Коронавирус остановил практически все соревнования в мире (Беларусь еще держится – там хоккей в качестве вакцины), но на этом не успокоился. COVID-19 уже начал редактировать состав спортивных лиг, пишет «Трибуна».

В среду стало известно, что владивостокский «Адмирал» пропустит следующий сезон КХЛ – профессиональным клубам Приморья запретили заключать контракты с игроками. Это уже официально – есть объявление на сайте правительства Приморского края:

«В Континентальной хоккейной лиге команда «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа. Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов. Молодежная баскетбольная команда «Спартак-Приморье» будет выступать в Чемпионате России до 21 года Лиги ВТБ, а также останется детско-юношеская спортивная школа. Команда «Приморочка-2» представит регион в Первой лиге Чемпионата России по волейболу среди женских команд. Продолжит выступления в дальневосточных турнирах команда девушек до 14 лет «Приморочка-3».

Фото: tribuna.com

Такое решение приняли в региональном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Деньги, которые должны были пойти на финансирование клубов в начале года, переправят в резервный фонд Приморья на борьбу с эпидемией. Общая сумма, которую выделяли клубам на 2020-й год – 972,5 млн рублей (пункт «Спорт высших достижений» в бюджете края).

Это затронуло только профессиональные клубы – юношеские и детские продолжат участие в соревнованиях, когда они возобновятся. «Также важно, что во всех молодежных и детско-юношеских командах будут играть только приморские спортсмены», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

По сути, профессионального спорта в регионе в ближайшее время не будет – и больше всего от этого пострадал именно «Адмирал», выступавший в элитной лиге («Луч» играл в ФНЛ и был в зоне вылета, баскетбольный «Спартак-Приморье» – во втором по рангу дивизионе). При этом хоккейный клуб – самый молодой в этой компании: он появился в 2013 году благодаря инициативе Вячеслава Фетисова, мечтавшего о Тихоокеанском дивизионе в КХЛ, и сразу же был принят в лигу.

«Адмирал» один из самых бедных в лиге. В прошлом сезоне у команды был самый низкий зарплатный бюджет – 250 млн рублей. В новом чемпионате такой суммы не хватило бы, чтоб заявиться в сезон (утвержденный пол зарплат в КХЛ – 270 млн рублей), а основной спонсор – Владивостокский морской торговый порт – из-за финансового кризиса не сможет профинансировать команду сейчас в полной мере. Это понимают даже в самом «Адмирале».

Дальневосточники никогда не считались топ-клубом, но трижды выходили в плей-офф – пусть каждый раз и вылетали в первом раунде. В истории команды было много скандалов и странных назначений, но есть и моменты, которые хочется вспоминать: дерби с «Амуром», отношение к котам, интересные интервью в микст-зоне.

Даже в прошлом сезоне именно «Адмирал» забил лучший гол – по версии самой лиги.

В сезоне-2020/21 «Адмирал» собирался если не выходить на новый уровень, то уж точно прописаться в зоне плей-офф – на пост спортивного директора пригласили Сергея Немчинова, который в конце марта начал формировать состав на следующий сезон. Новым главным тренером стал Леонид Тамбиев, давно заслуживший повышение – в прошлом сезоне он стал чемпионом ВХЛ с «Сарыаркой», а в позапрошлом – с питерским «Динамо». Теперь ему придется искать новое место работы – как и игрокам.

Интересно, что в клубе сначала заявили, что ничего не знают о решении правительства Приморского края: «Для нас это сообщение стало сюрпризом, мы готовились выступать в следующем сезоне». Через несколько часов «Адмирал» подтвердил пропуск сезона в официальном заявлении:

«Наивысшей ценностью для нас, как организации, остаются жизнь и здоровье жителей Приморского края. В текущей ситуации есть более жизненно важные социальные направления, которые именно сейчас нуждаются в максимальной поддержке. Надеемся на то, что вирус будет побежден, чемпионаты возобновятся, а болельщики вновь увидят матчи КХЛ на «Фетисов Арене».

Официально на 1 апреля в Приморье зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом – один из подхвативших COVID-19 уже выздоровел. В медучреждениях края на карантине находятся 38 человек (зараженные, с подозрением на заражение и контактировавшие с ними и с подозрением на ОРВИ) и более 4 тысяч человек на домашней самоизоляции, под наблюдением врачей.