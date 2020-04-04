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Видеофакт: в США обнаружили склад с 300 редкими суперкарами

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  • 4.04.2020, 20:52
  • 5,197
Видеофакт: в США обнаружили склад с 300 редкими суперкарами
Иллюстрационное фото

Коллекция раритетных автомобилей впечатляет.

В Нью-Йорке была обнаружена целая заброшенная коллекция раритетных автомобилей. В общей сложности в ней целых 300 экземпляров. Данная информация была обнародована на сайте topgir.com.ua.

Эта коллекция и правда впечатляет — общая стоимость автомашин исчисляется десятками миллионов долларов. На складе присутствует редчайший Bizzarini P538, стильная Ferrari 250 GT Lusso и сразу две гоночных Ferrari 330 P3/P4. Каждый из этих автомобилей стоит как минимум миллион долларов!

Вообще, на складе есть десятки Ferrari, Porsche 911 и Corvette, а еще Ford GT40, Shelby Cobra, Lamborghini Countach, Lotus Esprit, несколько De Tomaso Pantera. Достаточно и масл-каров вроде Chevrolet Camaro, Dodge Charger Daytona либо Plymouth Barracuda.

Впрочем, имеются и более современные автомобили вроде Lamborghini Diablo, Acura NSX или Noble. Даже присутствует внедорожный Lambo LM002. Все заснято на видео — количество дорогих тачек там в избытке.

Как стало известно, автомобили начали собирать с конца 70-х. Некоторые из них не выезжали на автодороги свыше 30 лет и покрыты толстым слоем пыли. В данный момент хозяин выставил часть автомашин на продажу и без сомнения обогатится.


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