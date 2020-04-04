В Беларуси продлили школьные каникулы 14 4.04.2020, 21:08

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Каникулы продлены лишь на неделю.

Каникулы у школьников в Беларуси продлены, сообщает БелТА.

Министр образования Беларуси, собрав все мнения и обращения, решил продлить каникулы для белорусских школьников на неделю.

«Министерство образования информирует, что сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней с 06.04.2020 по 11.04.2020 включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 13.04.2020 по 30.05.2020», — сообщила пресс-служба Минобразования.