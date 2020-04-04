Илларионов: За провал нормандской встречи по указанию Путина Суркову отбили почку? Такие слухи были 6 4.04.2020, 21:25

9,263

Андрей Илларионов

Фото: RFE/RL

Экс-советник Путина рассказал о возможном «усовершенствовании методов работы с персоналом».

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в интервью основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону ответил на вопрос об отбитой почке экс-помощника Путина Владислава Суркова после встречи в Париже.

Гордон спросил, правда ли, что за провал нормандской встречи Суркову по указанию главы Кремля отбили почку сотрудники Федеральной службы охраны.

"Я не в курсе. Такие слухи были. ...По крайней мере когда я работал в администрации, такие методы там не применялись. Может быть, произошло усовершенствование методов работы с персоналом? Мне трудно это комментировать", – ответил Илларионов.

Он считает Суркова "активным реализатором" идеи о "Новороссии".

"Сама идея как таковая, конечно, зародилась у самого Путина. А там уже много других людей были привлечены для того, чтобы реализовывать эту идею. И в качестве активного реализатора этой идеи, конечно, был в том числе и Сурков", – объяснил экс-советник Путина.