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Коронавирусом в мире заболело более 1,2 миллиона человек

  • 5.04.2020, 8:10
  • 3,379
Коронавирусом в мире заболело более 1,2 миллиона человек

Великобритания обогнала Италию по количеству смертей за сутки.

На данный момент в мире коронавирусом заразились 1 202 546 человек. Умерло с начала пандемии 64 732.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 84 800 человек. Больше всего заразилось в США — 34 196 человека.

За последние сутки от коронавируса в мире умер 5 801 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерл 1 331 человек. Затем идут Франция (1 053), Испания (749), Великобритания (708), Италия (681).


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