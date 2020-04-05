«Он боролся очень долго»: как умирал от COVID-19 минчанин, которого с фоторепортажем доставили в инфекционку 16 5.04.2020, 8:20

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Фото: Reuters

Накануне Минздрав сообщил, что «все больные новым коронавирусом переносят болезнь легко».

В Минске умер мужчина, которого с фоторепортажем доставили в «инфекционку». Родственники сообщили «Радыё Свабода», что мужчина скончался около 17:30 в пятницу, 3 апреля.

29 марта, когда Минздрав сообщал, что все больные новым коронавирусом переносят болезнь легко, никто не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, появился рассказ дочери этого пациента: «Мой папа с коронавирусом в реанимации на ИВЛ». И стало понятно, что не все так хорошо, как рассказывает Министерство здравоохранения.

«Врачи боролись за его жизнь. Врач в реанимации все время сообщал мне о его состоянии. Даже накануне появилась надежда, так как отец «держал» давление самостоятельно. Но вчера доктор сказал, что сердце сдается. Я так поняла, что было осложнение на сердце, потому что был обнаружен тромбофлебит. Это была уже не двусторонняя пневмония, а полисегментарная. Все очень серьезно. И мы так понимаем, что сердце не выдержало. Но он боролся очень долго», - рассказала дочь.

По словам девушки, сестра покойного, у которой тоже положительный тест на коронавирус, также находится в плохой форме. «Она тяжело дышит, она на кислородной подушке. Они сказали, что если состояние ухудшится, ее также переведут в ИВЛ», - говорит девушка.

У других родственников, включая девушку, результат на коронавирус отрицательный. Но все они все еще находятся в карантинной госпитализации.

Семья планирует кремировать умершего, но еще не выяснила, как это организовать, когда все родственники находятся в изоляции.

Больному минчанину было 60 лет. По словам его дочери, у него было нормальное состояние здоровья, без хронических заболеваний он не пил и не курил.

17 марта мужчину «скорая» доставила в 3-ю больницу и с пневмонией поместили в пульмонологию. Состояние только ухудшалось. 23 марта его уже подключили к аппарату ИВЛ и взяли анализ на коронавирус. Только 27 марта стал известен результат -- коронавирус.

О транспортировке этого пациента из 3-й больницы в «инфекционку» БелТА сняло целый фоторепортаж, ни словом не упомянув о том, что зараженный пациент лежал вместе со здоровыми и что это настоящее ЧП. Родственники, кстати, не исключают, что мужчина мог заразиться именно в больнице.