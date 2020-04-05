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Урсула фон дер Ляйен: Европе нужен план Маршалла

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  • 5.04.2020, 8:58
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Урсула фон дер Ляйен: Европе нужен план Маршалла
Урсула фон дер Ляйен

Необходимо вложить миллиарды евро в бюджет Евросоюза.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) убеждена, что бюджету ЕС требуются масштабные инвестиции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag (перевод — dw.com).

"Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - заявила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии уверена, что Европа вскоре будет вновь "твердо стоять на ногах", а нынешний кризис создаст чувство единства среди европейских наций.

Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и наиболее всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждены более 627 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, погибли более 46 тысяч человек.

План Маршалла, предполагавший помощь со стороны США в размере миллиардов долларов, был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после Второй мировой войны.


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