Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой 5.04.2020, 11:36

Президент США подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК (организация стран, добывающих нефть) является незаконной структурой, которая «уничтожает сама себя».

Глава Белого дома отметил, что ОПЕК несправедливо относится к США, сообщает nv.ua.

«Я всю жизнь выступал против ОПЕК, потому что что это такое? Это незаконная структура, можете называть ее картелем, можете называть ее монополией. ОПЕК не могла бы волновать меня меньше, чем она волнует меня сейчас. ОПЕК относится несправедливо к США», — заявил Трамп.

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Президент США подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти для защиты «тысяч, десятков тысяч рабочих мест в США».

Он также сообщил, что ведет переговоры с РФ и Саудовской Аравией над сокращением уровня добычи нефти.

Напомним, Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей.

Как сообщалось, 1 апреля завершился срок действия сделки по сокращению добычи нефти, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года. Она действовала с 1 января 2017 года и более трех лет позволяла удерживать цены на уровне примерно $50 за баррель. 6 марта этого года страны, участвовавшие в сделке ОПЕК+, не смогли договориться о ее продлении, так как Россия не хотела соглашаться на дополнительное сокращение добычи. Саудовская Аравия настаивала на этом, так как пандемия коронавируса привела к падению спроса на нефть. После развала сделки котировки начали резко падать.

В марте стоимость барреля нефти Brent упала на 55%, а за первый квартал 2020 года — на 66%. Майский контракт Brent торговался 31 марта на уровне $22,6 за баррель, июньский — $26,1.

1 апреля Саудовская Аравия, как и обещала, нарастила добычу и поставки нефти, несмотря на падение спроса и цен, а также попытки американской стороны убедить стороны договориться. По информации Bloomberg, в первый день апреля объем поставок нефти Saudi Aramco (национальная нефтяная компания Саудовской Аравии) превысил 12 млн баррелей. Такой объем является для нее рекордным, рассказал собеседник агентства. Bloomberg отмечает, что компания наращивает и добычу нефти. Впрочем, из-за падения спроса компания не всегда может найти покупателей сырья, и заполненные танкеры вынуждены покидать порты без пункта назначения.

Неназванный российский чиновник сказал агентству, что Россия не планирует увеличивать добычу, так как это лишено смысла в ситуации отсутствия спроса. При этом в марте министр энергетики Александр Новак заявлял, что РФ может увеличить суточную добычу на 200−300 тыс. баррелей в краткосрочной перспективе.