Встречу ОПЕК+ отложили после заочной перепалки Путина и МИД Саудовской Аравии 13 5.04.2020, 9:21

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Конфликт между Москвой и Эр-Риядом усиливается.

Веб-конференцию министров энергетики стран – производителей нефти в формате "ОПЕК плюс" перенесли с 6-го на 9 апреля. По данным источников Reuters, совещание перенесли по инициативе ОПЕК и России, сообщает gordonua.com.

Как отмечает агентство, о переносе конференции стало известно на фоне усилившегося конфликта между Москвой и Саудовской Аравией в связи с разрывом сделки "ОПЕК плюс" о сокращении добычи нефти.

Так, 2 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Саудовская Аравия, Россия и Соединенные Штаты – три крупнейших производителя нефти в мире – предварительно договорились о новом сокращении добычи углеводородов. По словам Трампа, речь идет о снижении уровня добычи на 10–15 млн баррелей в сутки.

На следующий день эту информацию подтвердил президент России Владимир Путин. По его словам, сокращение должно происходить от уровня добычи нефти в первом квартале текущего года.

При этом Путин обвинил Саудовскую Аравию в расторжении сделки "ОПЕК плюс", что спровоцировало самый серьезный обвал цен на нефть за последние десятилетия. МИД Саудовской Аравии заявил, что слова российского президента "полностью лишены правды".

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и ОПЕК не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель, 30 марта фьючерсы торговали по $18.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд вытеснял нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками.

Это привело к тому, что к 31 марта стоимость Urals опустилась до минимума с 1999 года – $13 за баррель. Как отмечало "Радио Свобода", Urals в Европе стала стоить дешевле мазута.

С 1 апреля цены на нефтяном рынке стали расти на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи.

3 апреля, после того как стало известно о предварительных договоренностях крупнейших производителей нефти о снижении добычи, нефть эталонной марки Brent подорожала на 16,3% – до $34,83 за баррель.