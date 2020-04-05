Японцы рассказали об упражнениях, которые за три минуты сделают спину здоровой 5.04.2020, 10:09

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Полезные хитрости для тех, кто много времени проводит сидя.

Боль в пояснице и плечах — заболевание, которое известно практически всем японцам. Оно настолько знакомое, что, возможно, стало для вас чем-то естественным. Из-за нового коронавируса теперь многие работают удаленно. Возможно, у большинства из вас появились неприятные ощущения в пояснице и плечах из-за смены рабочей среды. Мы поговорили о том, как избавиться и предотвратить боль в пояснице и плечах, с профессором клиники при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра (Ko Matsudaira), который в последние годы обрел популярность благодаря «элементарной гимнастике» для снятия боли в пояснице, пишет «Нихон кэйдзай» (перевод — inosmi.ru).

Боль в пояснице из-за накопившегося там «долга»

Долгое времяпрепровождение за компьютером или постоянная проверка смартфона… Современные люди склонны сутулиться и горбиться. Я думаю, многие знают, что это причина болей в пояснице.

«Наибольшая нагрузка приходится на поясничный участок. Если просто сутулиться, на межпозвоночный диск между четвертым и пятым поясничным отделом воздействует нагрузка в 200 килограмм. Как будто на межпозвоночном диске у вас стоит один сумоист. Большинство болей в спине вызваны именно такими небольшими повреждениями и смещениями межпозвоночных дисков или поясничных суставов, а также возникающими при этом воспалениями и плохим кровообращением в мышцах спины», —говорит Мацудайра.

Боль в пояснице также может быть из-за грыжи межпозвоночного диска, появившейся в результате опухоли (рак), перелома и воспаления седалищного нерва, или стеноза позвоночного канала.

Между позвонками, формирующими позвоночник, есть межпозвоночные диски, играющие роль амортизатора. Межпозвоночный диск состоит из пульпозного ядра и окружающего его фиброзного кольца.

«Пульпозное ядро двигается при небольшом изменении положения. Если долго сутулиться, повышается вероятность смещения пульпозного ядра, находящегося в центре межпозвоночного диска, назад. Если сутулиться, на межпозвоночный диск между четвертым и пятым отделами воздействует нагрузка весом 200 килограмм. Например, если попытаться неправильно поднять ребенка весом 20 килограмм, межпозвоночный диск окажется под давлением более 400 килограмм. Это уже равносильно двум сумоистам. По информации американского Национального института охраны труда, при нагрузке на межпозвоночный диск в 340 килограмм повышается риск травмирования поясницы», — отмечает Мацудайра.

Если неправильно поднимать грузы или на мгновение горбиться во время чихания, нагрузка на поясницу увеличивается. В этот момент пульпозное ядро серьезно смещается и может повредить фиброзное кольцо.

Это — классический пример смещения межпозвоночного диска. Если пульпозное ядро вылетает за фиброзное кольцо, оно ударяет по нервам, и это выливается в грыжу межпозвоночного диска.

«Нагрузку на межпозвоночный диск между четвертым и пятым отделами, вызванную сутулостью или сгорбленностью, я называю „долгом боли в спине". Накопившись, этот „долг" приводит к двум серьезным проблемам: смещение или грыжа межпозвоночного диска. Чтобы предотвратить это, важно не накапливать „долг", принимая правильное положение», — предупреждает Мацудайра.

Делать «элементарную гимнастику» и «выплачивать долг»

Многие понимают, что нужно держать правильную осанку, но когда концентрируешься на работе, об этом можно позабыть, или же трудно сохранять правильное положение из-за неподходящей высоты стола или стула.

«В быту „долг" неизбежно накапливается, поэтому важно, чтобы он не был чрезмерно большим. Его нужно постоянно возвращать. Для этого я рекомендую „элементарную гимнастику"», — говорит профессор.

«Элементарная гимнастика»:

1. Встать, поставить стопы параллельно друг другу чуть шире плеч и расслабиться;

2. Положить руки немного выше ягодиц и прогнутся назад на выдохе;

3. Зафиксировать это положение на три секунды, а затем медленно вернуться в исходную позицию;

Для профилактики делать это упражнение один — два раза в день; для лечения — попробовать начать с десяти раз в день.

Обратите внимание:

— Во время прогиба в пояснице могут появиться болевые или неприятные ощущения. Если боль проходит в течение десяти секунд после возврата в исходную позицию, беспокоиться не о чем. Болевые или неприятные ощущения свидетельствуют о накопившемся «долге»;

— Если боль не проходит через десять секунд, значит вы прогнулись слишком сильно, необходимо уменьшить угол прогиба;

— Если во время «элементарной гимнастики» у вас появляется боль или онемение в бедрах или икрах, завершите упражнения и проконсультируйтесь с ортопедом;

— У тех, кто работает стоя, у беременных женщин или у женщин, носящих обувь на высоком каблуке, поясница, наоборот, прогибается в другую сторону, и это также может приводить к накапливанию «долга». В этом случае эффективно сесть на стул и делать гимнастику, нагибаясь вперед.

Такая гимнастика действительно элементарна, но если делать ее каждый день, «поясничный долг» не накапливается. Кроме того, улучшается мышечное кровообращение, и снижается выделение болезненных субстанций, поэтому это помогает предотвратить смещение межпозвоночного диска и снизить хроническую боль в пояснице.

Людям, которые не страдают от поясничной боли, можно делать гимнастику один раз в день после того, как им приходилось сутулиться или горбиться. «Надавливайте на поясницу до тех пор, пока не почувствуете дискомфорт. Рекомендую делать это утром, пока поясница находится в затекшем состоянии. После того, как встали с кровати или почистили зубы. Также можно делать перед работой», — рекомендует Мацудайра.

Движение избавляет от поясничной боли

Некоторые люди, у которых болит поясница, думают так: «Двигать поясницей больно. Поскольку появляется боль, двигаться страшно». В особенности это касается тех, кто испытал на себе смещение межпозвоночного диска. Из-за страха они зажимают поясницу. Тем не менее для поясничной боли это не приносит ничего, кроме вреда.

«Если страх или беспокойство по поводу поясничной боли сильны, снижается функция мозга контролировать страх. В результате боль не уходит несмотря на то, что воспаления в пояснице уже нет. Таким людям важно воспринимать боль оптимистично и активно двигаться», — отмечает Мацудайра.

«Элементарная гимнастика» может устранить боль и дискомфорт в пояснице, а также восстановить функции мозга. У людей, чья профессия заключается в уходе за больными, часто болит поясница. Многие начали делать «элементарную гимнастику», и это им помогло. Попробовать стоит не только тем, у кого хроническая поясничная боль, но и тем, кто хочет предотвратить ее.

«Долг плечевой боли» также можно вернуть гимнастикой

Что касается боли в плечах, то к ней приводит нагрузка на шейные и плечевые мышцы, вызванная длительной работой за столом или так называемой «позой со смартфоном». Также боль в плечах вызывает стресс.

«При раздражении во время стресса усиленно работает симпатический нерв, повышается напряжение в мышцах, и это вызывает боль в плечах. Рекомендую дыхательную гимнастику для лопаточной кости», — говорит профессор.

«Вращение локтевых и плечевых суставов»

1. Сесть на стул, выпрямив спину, ноги поставить на ширину плеч;

(Не облокачиваться на спинку, плечи расслабить, голову держать перпендикулярно полу, немного расправить плечи, чтобы они не наклонялись вперед, корпус держать прямо, следить за животом, таз держать в естественном положении);

2. Дотронуться пальцами до плеч, грудь не напрягать;

3. Медленно вращать локти назад (постепенно увеличивать амплитуду движений, взгляд не опускать, дышать глубоко и следить за животом). Вращать пять-десять раз.

Обратите внимание: если тяжело, опустите пальцы немного ниже, попробуйте сначала делать одной рукой. Если одной из рук делать тяжелее, чаще задействуйте именно эту руку.

Полезные хитрости в повседневной жизни, позволяющие не накапливать «долг»

Чтобы не накапливать поясничный и плечевой «долг», важно исправить неправильное положение корпуса, которое может появиться в повседневной жизни. Попробуем быть изобретательнее, занимаясь долгое время сидячей работой или пользуясь смартфоном.

1. Сидя на стуле

Важно сидеть так, чтобы таз был немного наклонен вперед, а позвоночник находился в форме мягкой буквы S. Тем, кто склонен сутулиться, для правильного положения следует подложить под поясницу подушку (опора для поясницы) или сложенное полотенце (опора для крестца).

2. Во время использования смартфона

«Идеально сидеть правильно и не скрещивать ноги, однако, если постоянно следить за этим, может возникнуть стресс. Поэтому можно скрестить ноги не так, как обычно, а положить на ноги портфель, опереться на него локтем и не наклоняться вперед», — рекомендует Мацудайра.