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«От врачей требуют: видите симптомы коронавируса – пишете пневмония»

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  • 5.04.2020, 10:15
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«От врачей требуют: видите симптомы коронавируса – пишете пневмония»
Фото: TASS

Гомельская область стала очагом эпидемии.

Мозырский YouTube-канал «Обратный отсчет» рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Канал озвучил данные по Мозырю, Калинковичам, Буда-Кошелево, Лельчицам, Светлогорску.

Автор канала также говорит со ссылкой на собственные источники, что власти требуют от медиков скрывать информацию под угрозой увольнения:

«От врачей требуют: видите симптомы коронавируса – пишете «пневмония», чтобы не портить статистику. Любой, кто напишет хоть что-то о коронавирусе – заявление на увольнение. Эта информация от сотрудников больницы.

Мы повторяем ошибки Италии и Китая. Если бы власти Китая послушали врача Ай Фэнь 17 ноября,... 17 ноября, т. е. молчали больше месяца!!! Если бы не молчали, то Китай смог бы экстренно оцепить небольшую область и полностью подавить этот вирус в зародыше.

Сейчас очень важна солидарность всех жителей Беларуси. Помогайте врачам, оставайтесь дома и расскажите своим друзьям и близким о серьёзности эпидемии. Гуляя на улицах, мы распространяем инфекцию, мы парализуем работу медиков. Карантин важен для того, чтобы растянуть заражение во времени, чтобы разгрузить больницы и этим самым спасти наших людей. Помните об этом, останьтесь дома, поддержите народный карантин».


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