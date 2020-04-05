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Трамп сообщил о вводе в Нью-Йорк военных

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  • 5.04.2020, 10:05
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Трамп сообщил о вводе в Нью-Йорк военных
Фото: ЕРА

В город перебросят тысячу военнослужащих, в том числе медиков и медсестер.

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.

Всего в город будут отправлена 1 тыс. военнослужащих, уточнил президент, так как в Нью-Йорке сложилось одно из самых тяжелых положений с коронавирусной инфекцией. Он также анонсировал отправку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в город и штат Нью-Йорк. Сейчас на складах есть 10 тыс. таких аппаратов, сказал Трамп.

Президент также сообщил, что «тысячи и тысячи» военных также будут отправлены на помощь штатам США. По словам Трампа, в число командированных военнослужащих войдут военные медики и медсестры.

По словам лидера США, следующая неделя, вероятно, «будет самой тяжелой», так как страну ждут «много смертей», передает Bloomberg.

Ранее, 4 апреля, стало известно о том, что Минобороны США перебрасывает в Нью-Йорк военные похоронные команды для того, чтобы помочь в погребении и кремации тел умерших от коронавируса. В команду, которую временно перевели из штата Виргиния, вошли 42 человека. Военные специалисты также отправились в другие штаты.

Нью-Йорк стал очагом заражения коронавирусом в США. По данным Университета Джона Хопкинса, в городе с начала пандемии умерли 1905 человек. Всего в стране зарегистрировано 8175 смертей, почти 302 тыс. человек заражены.

Эксперты, которые входят в специальную группу по координации усилий по борьбе с вирусом при Белом доме, считают, что смертность в США может составить от 100 до 240 тыс. человек. Такой прогноз вероятен, считают они, если американцы будут соблюдать ограничения, наложенные властями. Если для борьбы с инфекцией ничего не будет сделано, количество умерших людей может достигнуть 2,2 млн, предупреждают они.


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