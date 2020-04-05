Жители Воложина: Ночью врачи в «скафандрах» свозили в город людей из Минска и Витебской области 10 5.04.2020, 10:32

12,611

Фото: 103.by

Что происходит в воложинской Центральной районной больнице?

Новости из Воложина Минской области: несколько человек написали, что ночью много людей привезли в Центральную районную больницу, сообщает телеграмм-канал «Баста».

«Поздно вечером у входа постоянно были врачи в «скафандрах», они и рассказали, что ожидается поступление», - рассказал житель Воложина.

«Привозили людей из Минска и откуда-то из Витебской области», - написал ночью сотрудник больницы.

«В больницу привезли на двух автобусах контакты первого уровня», - сообщил еще один житель Воложина.