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Жители Воложина: Ночью врачи в «скафандрах» свозили в город людей из Минска и Витебской области

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  • 5.04.2020, 10:32
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Жители Воложина: Ночью врачи в «скафандрах» свозили в город людей из Минска и Витебской области
Фото: 103.by

Что происходит в воложинской Центральной районной больнице?

Новости из Воложина Минской области: несколько человек написали, что ночью много людей привезли в Центральную районную больницу, сообщает телеграмм-канал «Баста».

«Поздно вечером у входа постоянно были врачи в «скафандрах», они и рассказали, что ожидается поступление», - рассказал житель Воложина.

«Привозили людей из Минска и откуда-то из Витебской области», - написал ночью сотрудник больницы.

«В больницу привезли на двух автобусах контакты первого уровня», - сообщил еще один житель Воложина.


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