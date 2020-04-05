В Минске от коронавируса умер экс-сотрудник Нацбанка 16 5.04.2020, 10:40

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В больнице с пневмонией остаются его жена и дочь.

4 апреля в 20.00 в Минской инфекционной больнице скончался 69-летний бывший сотрудник Национального банка Юрий Осипов. У него была пневмония, вызванная вирусом COVID-19, сообщает «Радыё Свабода».

В этой же учреждении лежат с аналогичным диагнозом дочь и жена мужчины. Журналисты поговорилм с дочерью Юрия Анной.

«Папа заболел немного меньше, чем две недели назад. Думали, обычная простуда. Через несколько дней вызвали доктора, тот сказал, что это обычный лорингит, и выписал таблетки», - рассказывает Анна. Мужчине лучше не становилось, но подобные симптомы проявились и у его жены, а потом и у дочери, которая живет отдельно, но посещает пожилых родителей.

«Ясно, что стали подозревать «корону». Температура у нас с матерью поднялась до 38-39. Я пошла в 3-ю поликлинику, попросила тест. Говорила, что по работе общаюсь с иностранцами. Тест не делали, так как сама за границу я не выезжала», - говорит Анна.

В конце недели стало понятно, что у всех в семье пневмония. Положили сначала в 10-ю больницу, а когда все же сделали тесты на каранавирус и результат оказался положительным, перевели в инфекционную. У Юрия Осипова уже была очень низкая сатурация (насыщенность крови кислородом) - только 83%, нужен был аппарат искусственной вентиляции легких.

«Мы с матерью лежим в одной двухместной палате, отец - в другой. Вчера позвонили из милиции, сказали, что отца больше нет. Как хоронить - не представляю, мы с мамой в тяжелом состоянии, положительной динамики нет, согласились на экспериментальное лечение препаратами, которыми лечат малярию. Хорошо, что у отца много друзей, погребением они будут заниматься», - рассказывает Анна.

Женщина отметила, что врачи в инфекционной больнице очень стараются, делают все возможное. Средства личной защиты тоже есть - это и специальные комбинезоны, и щиты, и очки, но в уборщиц только обычные маски из ткани.

Анна очень попросила передать всем, чтобы серьезно отнеслись к коронавирусу:

«Сначала тоже думала, что это не страшнее, чем обычный грипп. Но это не так, люди. Это очень тяжелый вирус, когда поглотил всю нашу семью. По себе вижу: когда болезнь перешла в тяжелую стадию, это очень серьезно. Лечение - это химия. Таблетки такие, что болит живот, печень. Очень трудно. Очевидно, что нужны карантин. Но даже если его нет, я призываю всех беречь себя и не выходить из дома. Я слышала, что об умерших говорит Лукашенко. Нельзя такое говорить. В 70 лет почти во всех букет болезней - это и онкология, и сердце, и другие болезни. У нас жизнь такая».