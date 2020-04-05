Испания вышла на второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом 5.04.2020, 10:57

1,444

На первом месте по количеству зараженных находятся США.

Утром 5 апреля в мире зарегистрировали более 1 млн 200 тысяч инфицированных коронавирусом и почти 65 тысяч умерших от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

На первом месте по количеству инфицированных находятся США –в этой стране заразились 312 146 человек. На второе место, обогнав Италию, вышла Испания – 126 168 инфицированных.

В Италии заболели 126 632 человека. Четвертое место в списке занимает Германия с 96 092 инфицированными. На пятое место вышла Франция (90 848 зараженных), обогнав Китай (82 574).

В Италии по-прежнему наиболее высокий уровень смертности от коронавируса: погибли 15 362 человека (выздоровели 20 996). В Испании умерли 11 947 пациентов с COVID-19. В этой европейской стране второй день подряд наблюдается снижение числа умерших от коронавируса.

По количеству людей, которые выздоровели от коронавируса (34 219), Испания также занимает второе место в мире. В Китае же наиболее высокое количество людей, которые выздоровели – более 77 тысяч.