В Афганистане задержали местного главаря «Исламского государства»
- 5.04.2020, 11:25
Аслам Фаруки является ответственным за недавний теракт в Кабуле.
В Афганистане в субботу, 4 апреля, задержали главу местной ячейки "Исламского государства" (ИГ) Аслама Фаруки. Вместе с ним были задержаны еще 19 джихадистов, сообщает dw.com.
По данным местных спецслужб, Фаруки является ответственным за недавнее нападение на храм сикхов в Кабуле, в результате которого погибли 25 человек, пострадали не менее 150.
Ячейка ИГ активна в Афганистане с 2015 года. С тех пор джихадисты устроили рад терактов в стране. Отмечается, что в последние месяцы ячейка ослаблена, борьбу против нее ведут одновременно военные Афганистана, США и боевики радикально-исламского движения "Талибан".