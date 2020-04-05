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В Афганистане задержали местного главаря «Исламского государства»

  • 5.04.2020, 11:25
В Афганистане задержали местного главаря «Исламского государства»
Нападение на храм сикхов 25 марта в Кабуле
Фото: Reuters

Аслам Фаруки является ответственным за недавний теракт в Кабуле.

В Афганистане в субботу, 4 апреля, задержали главу местной ячейки "Исламского государства" (ИГ) Аслама Фаруки. Вместе с ним были задержаны еще 19 джихадистов, сообщает dw.com.

По данным местных спецслужб, Фаруки является ответственным за недавнее нападение на храм сикхов в Кабуле, в результате которого погибли 25 человек, пострадали не менее 150.

Ячейка ИГ активна в Афганистане с 2015 года. С тех пор джихадисты устроили рад терактов в стране. Отмечается, что в последние месяцы ячейка ослаблена, борьбу против нее ведут одновременно военные Афганистана, США и боевики радикально-исламского движения "Талибан".


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