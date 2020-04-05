Признание медика: В больницу в Аксаковщине из-за коронавируса положили более 100 человек 5.04.2020, 11:29

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Все они – врачи и обслуживающий персонал.

Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщине Минского района перепрофилируют для приема инфицированных больных. Об этом сообщают жители деревни и сотрудники самого учреждения здравоохранения, передает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Решение об этом было принято после того, как у одного из пациентов уже диагностировали коронавирус.

«Заболевший прибыл из минской больницы скорой помощи после операции для реабилитационного лечения, - рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» один из сотрудников больницы. - Пробыл в Аксаковщине 6 дней, после чего появились признаки вируса. Все это время он посещал физиопроцедуры, контактировал с большим количеством медперсонала. Когда ему стало плохо, его перевели в реанимацию, где он пробыл 2 дня до того, как приехала спецбригада. Все эти контакты – врачи и обслуживающий персонал, в настоящее время находятся в этой же больнице как контактники первого уровня. Их более 100 человек. Столько на сегодня выписано больничных листов для изолированных врачей и медперсонала. Группу контактников второго уровня разместили в корпусах коттеджах либо направили на самоизоляцию домой.

В больнице освобождают все отделения, в том числе детское (вчера выписали последних 9 детей). Еще не выехали некоторое количество взрослых пациентов (очевидно из более далеких регионов) и 2 пациента из платного отделения. Корпус максимально изолировали. В детское отделение ходили по пожарной лестнице. Но все равно те медработники, кто контачил с заболевшим пациентом, долгое время не знали, что он болен. Так что опасность вспышки очень высока.

Надо учесть, что большинство работников больницы живут в прилегающем поселке. А те, кого положили в коттеджах (контакты 2-го уровня) не могут строго контролироваться. И проживающие в поселке, отправленные на самоизоляцию, и «изолированные» в коттеджах продолжают наведываться в местные магазины. И, если честно, нам всем очень страшно».