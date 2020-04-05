закрыть
5 апреля 2020, воскресенье, 11:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Признание медика: В больницу в Аксаковщине из-за коронавируса положили более 100 человек

  • 5.04.2020, 11:29
  • 2,918
Признание медика: В больницу в Аксаковщине из-за коронавируса положили более 100 человек

Все они – врачи и обслуживающий персонал.

Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщине Минского района перепрофилируют для приема инфицированных больных. Об этом сообщают жители деревни и сотрудники самого учреждения здравоохранения, передает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Решение об этом было принято после того, как у одного из пациентов уже диагностировали коронавирус.

«Заболевший прибыл из минской больницы скорой помощи после операции для реабилитационного лечения, - рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» один из сотрудников больницы. - Пробыл в Аксаковщине 6 дней, после чего появились признаки вируса. Все это время он посещал физиопроцедуры, контактировал с большим количеством медперсонала. Когда ему стало плохо, его перевели в реанимацию, где он пробыл 2 дня до того, как приехала спецбригада. Все эти контакты – врачи и обслуживающий персонал, в настоящее время находятся в этой же больнице как контактники первого уровня. Их более 100 человек. Столько на сегодня выписано больничных листов для изолированных врачей и медперсонала. Группу контактников второго уровня разместили в корпусах коттеджах либо направили на самоизоляцию домой.

В больнице освобождают все отделения, в том числе детское (вчера выписали последних 9 детей). Еще не выехали некоторое количество взрослых пациентов (очевидно из более далеких регионов) и 2 пациента из платного отделения. Корпус максимально изолировали. В детское отделение ходили по пожарной лестнице. Но все равно те медработники, кто контачил с заболевшим пациентом, долгое время не знали, что он болен. Так что опасность вспышки очень высока.

Надо учесть, что большинство работников больницы живут в прилегающем поселке. А те, кого положили в коттеджах (контакты 2-го уровня) не могут строго контролироваться. И проживающие в поселке, отправленные на самоизоляцию, и «изолированные» в коттеджах продолжают наведываться в местные магазины. И, если честно, нам всем очень страшно».


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса Николай Статкевич
В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк