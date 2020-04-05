Астрономы обнаружили край млечного пути 7 5.04.2020, 11:57

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Стало известно, что на самом деле представляет из себя наша галактика.

Галактика Млечный путь, частью которой является Солнечная система, оказалась гораздо более крупной, чем считали ученые до сих пор. Новое исследование, проведенное астрономами из Великобритании, показало, что наша галактика раскинулась на 1.9 млн световых лет, пишет lenta.ua.

"Самой яркой частью Млечного пути является спиральный диск, в котором, в частности, расположено Солнце. Диаметр диска — примерно 120 тысяч световых лет. Но кроме яркой, у нашей галактики есть и темная часть, которая примерно в пятнадцать раз шире. Диаметр темной части Млечного пути очень сложно измерить, но мы задействовали новый метод и получили весьма точные данные", — сообщила Элис Дизон из университета Дарема.

Астрономы использовали соседние галактики, чтобы получить сведения о местонахождении края Млечного Пути. Расчеты показали, что диаметр Галактики составляет 1.9 млн световых лет (плюс-минус 400 тысяч световых лет). Результаты исследования британских ученых были подтверждены при помощи комплексного компьютерного моделирования.