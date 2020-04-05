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Антициклон принес в Беларусь настоящую весну

  • 5.04.2020, 11:50
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Антициклон принес в Беларусь настоящую весну

Теплее всего будет в Бресте и Гродно.

В воскресенье погоду на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над юго-западной частью страны, сообщают naviny.by.

Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер западный, северо-западный умеренный, по северо-востоку порывистый.

Температура воздуха днем в регионах будет колебаться в следующих пределах:

Брест +13..+15°C;

Витебск +9..+11°C;

Гомель +10..+12°C;

Гродно +12..+14°C;

Могилев +10..+12°C;

Минск +11..+13°C.


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