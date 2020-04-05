Антициклон принес в Беларусь настоящую весну
- 5.04.2020, 11:50
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Теплее всего будет в Бресте и Гродно.
В воскресенье погоду на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над юго-западной частью страны, сообщают naviny.by.
Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер западный, северо-западный умеренный, по северо-востоку порывистый.
Температура воздуха днем в регионах будет колебаться в следующих пределах:
Брест +13..+15°C;
Витебск +9..+11°C;
Гомель +10..+12°C;
Гродно +12..+14°C;
Могилев +10..+12°C;
Минск +11..+13°C.