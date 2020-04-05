Просыпайтесь 2 Алексей Мельников, kasparov.ru

5.04.2020, 12:19

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Алексей Мельников

Это – власть подлецов.

Власти России и лично Путин бросили за границами страны более 30 тысяч россиян, желающих вернуться домой.

Это – преступное решение.

Отныне любой из этих людей, заболевший и умерший за границей, не получивший помощи от российского государства, - не просто "на совести" Путина, это – уголовное его преступление, намеренное оставление людей в опасности, в условиях, когда существуют возможности оказать помощь.

Пока еще люди пишут письма с просьбами к Путину (из Америки, Южной Кореи), но каждый их тех, кто им брошен, члены их семей, могут видеть, что в грозный для них час они преданы болезни, оставлены болеть и умирать вдали от России. Сделайте выводы из этой истории.

На этом примере можно видеть, что Путин создал в России административный хаос. Власти, работающей, как часовой механизм, - не существует.

Другое правительство, без путинных, мишустиных, белоусловых, может быстро решить задачу.

Авиакомпании простаивают, для них доставка 30 тысяч пассажиров – возможность заработка, помощь в кризисный период. И не нужно будет выделять им помощь из бюджета, или, во всяком случае, потребуется меньшая поддержка. Тем более, что большинство из этих 30 тысяч пассажиров, вероятно, платежеспособны.

Но этого путинцы не делают. Почему? Это простое решение.

Потому что не могут справиться с приездом в страну 30 тысяч людей.

Не способны организовать их тестирование на вирус, размещение заболевших в больницах, наблюдение за оставшимися в карантине на дому или же, (для тех, у кого нет дома) – в гостиницах.

Здесь тоже, между прочим, возможность поддержать бизнес, но теперь другой – гостиничный. Платить из бюджета за людей, находящихся в карантине, за дезинфекцию и т.п.

В конце-концов, закрытые международные зоня аэропортов (или их часть) могут быть переоборудованы для заболевших во временные больницы. Там может быть организовано наблюдение, лечение, питание (это поддержит предприятия общественного питания в аэропортах).

Все это – не сложные задачи. Все они решаемы. Но хваленую путинскую "вертикаль", всех этих надутых величием, обогатившихся на бюджете, поддакивающих главному начальнику, "генералов",охватил паралич.

Обратите внимание – нет ни одной отставки из-за преступных решений Путина.

Он бросил бизнес, людей, теперь отказался вывозить граждан России из-за границы, и ни один чиновник не швырнул ему в лицо его должность, не выступил публично с осуждением, не сказал: "Вы делаете безумие".

Это – власть подлецов, а не общественное служение.

Час всероссийской трагедии открывает глаза на происходящее всем, кто до сих пор спал. Есть месяц на размышление. Просыпайтесь.

Алексей Мельников, kasparov.ru